ครม.เห็นชอบงบอุดหนุน “สภาผู้บริโภค” ปี 70 วงเงิน 344 ล้านบาท

ครม.ไฟเขียวงบปี 70 อนุมัติเงินอุดหนุน “สภาผู้บริโภค” กว่า 344 ล้านบาท เสริมแกร่งงานคุ้มครองสิทธิ
วันนี้ (28 เม.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบกรอบวงเงิน การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปี “เป็นการจ่ายขาด” ให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 344.17 ล้านบาท ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 โดยให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำไปจัดทำคำของบประมาณเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค ในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของ สปน. ต่อไป
สำหรับ 7 แผนงาน มีดังนี้
1) แผนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภค 6 โครงการ/กิจกรรมย่อย
2) แผนงานพัฒนานโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 6 โครงการ/กิจกรรมย่อย
3) แผนสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 13 โครงการ/กิจกรรมย่อย
4) แผนหน่วยงานประจำจังหวัดและหน่วยงานเขตพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของสภาผู้บริโภค 14 โครงการ/กิจกรรมย่อย
5) แผนการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 5 โครงการ/กิจกรรมย่อย
6) แผนพัฒนาการดำเนินงานและบริหารจัดการสภาองค์กรผู้บริโภค 16 โครงการ/ กิจกรรมย่อย
7) แผนพัฒนากลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนสภาองค์กรของผู้บริโภค จำนวน 18 โครงการ/กิจกรรมย่อย