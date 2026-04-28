“วัชรพล” เร่ง “ศุภจี” หาตลาดใหม่ให้สินค้าเกษตรไทย เผย รายได้ภาคเกษตรทรุดหนัก ชาวนาพร้อมขายนาไปทำอาชีพอื่น

“วัชรพล” แนะ “ศุภจี” เร่งหาตลาดใหม่ส่งสินค้าเกษตรไทยขายทั่วโลก ชี้ เศรษฐกิจทรุดหนัก รายได้เกษตรกรหดหาย ไม่พอเลี้ยงครอบครัว ชาวนาพร้อมขายนาไปทำอาชีพอื่น
วันนี้ (28 เม.ย.) นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ว่าเศรษฐกิจปีนี้แย่มาก ค้าขายลำบากลูกค้าลด ตลาดนัดหลายแห่งมีแต่คนเดินไม่มีคนซื้อ ในขณะที่ร้านค้าในศูนย์การค้าทยอยปิดตัวเพราะไม่มีคนซื้อ รายได้ประชาชนลดลง กระแสเงินสดหายไปจากตลาด ผู้ประกอบการหลายพื้นที่ไม่ลดขนาดก็ปิดตัวลงไป ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ก็ไม่ต่างกัน เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เมื่อรายได้ของเกษตรกรลดลง ลูกค้าก็หายไปด้วย ทั้งนี้ปัจจัยหลักมาจากราคาข้าวและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำมากที่สุดในรอบหลายปี แล้วเกษตรกรจะอยู่อย่างไรยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้
นายวัชรพล กล่าวด้วยว่า ชาวนาหลายรายเริ่มปล่อยที่นาว่างเปล่า ไม่อยากทำนาแล้ว เพราะยิ่งทำยิ่งจนต้นทุนสวนทางราคาขายข้าวเปลือก ในขณะหลายพื้นที่ หากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรพร้อมขายที่นาไปทำงานอื่นแล้ว เพราะทำนาต่อไป ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ราคาข้าวเปลือกตกต่ำทุกปี ต่างจากสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ให้ความสำคัญกับเกษตรกรมาก เกษตรกรหลายรายรายได้เพิ่มขึ้น หลายคนลืมตาอ้าปากได้และเกษตรหลายแสนคนสามารถปลดหนี้ได้จากรัฐบาลพรรคเพื่อไทย
“อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ พร้อมกระจายเม็ดเงินลงไปสู่ชนบทไม่ต้องไปกู้เงินหลายแสนล้าน เพียงแต่รัฐบาลบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานของรัฐบาลในการกระตุ้นการใช้จ่ายของนายทุนรายใหญ่ และเร่งหามาตรการช่วยผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น เศรษฐกิจในภาพรวมจะดีขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ สิ่งที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ควรเร่งดำเนินการ คือ การออกมาตรการพยุงราคา พร้อมสั่งให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกเร่งประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก รวมทั้งการหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ เพื่อขายสินค้าเกษตรไทยในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ทางการเกษตรที่ดีกว่าไปนั่งไลฟ์ลดขายทุเรียน เพราะไม่ใช่ทางออกของปัญหา แต่การหาตลาดสินค้าเกษตรใหม่ช่วยให้เกษตรกรไทยรอดได้อย่างแน่นอน” นายวัชรพล กล่าว