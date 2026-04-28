“ประเสริฐ” เสียใจเหตุครูสาวอยุธยาถูกชายคลั่งยิงดับ สั่ง ศธ.ตามคดีใกล้ชิด เยียวยาเต็มที่

“ประเสริฐ” แสดงความเสียใจเหตุ “ครูสาว” เหยื่อชายคลั่งกราดยิงเสียชีวิตที่อยุธยา ชี้ เป็นเหตุสะเทือนใจ สั่ง ศธ. ตามคดีใกล้ชิด ยันเยียวยาตามสิทธิเต็มที่
วันนี้ (28 เม.ย.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ปภัสรา เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) จ.พระนครศรีอยุธยา เสียชีวิต จากเหตุชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนยิง ว่า เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนขวัญ ซึ่งในนามกระทรวงศึกษาธิการ ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูที่เสียชีวิต โดยเรื่องนี้ได้สั่งการให้ติดตามคดีอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานงานฝ่ายความมั่นคง เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม และต้องให้ความสำคัญกับคดี เพราะครูเสียชีวิตถือเป็นเรื่องใหญ่ รวมถึงมีการพิจารณาเรื่องการเยียวยาตามสิทธิที่จะได้รับอย่างเต็มที่ และเมื่อวานนี้ ได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ ได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรม และช่วยเหลือในเบื้องต้นไปบางส่วนแล้ว
นายประเสริฐ ยังย้ำว่า เหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมต้องตระหนักว่าเหตุเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครสังคมต้องช่วยกันดู รวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนด้วย