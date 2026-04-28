“รุทธพล” เผยพรุ่งนี้รู้ เงื่อนไขพักโทษ “ทักษิณ” ติดกำไล EM หรือไม่

รมว.ยุติธรรม เผย 29 เม.ย.รู้ผลพักโทษ “ทักษิณ” ติดกำไล EM หรือไม่ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 28 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ในวันที่ 29 เม.ย. จะมีการประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรม ที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามกรอบระเบียบ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ไม่ต้องติดกำไล EM ใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า คงมีการสอบถามในที่ประชุมจากกรมคุมประพฤติว่าอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่ต้องติดกำไล EM หรือไม่ เมื่อถามว่า หลังจากพักโทษแล้วจะมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอะไรหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ต้องดูตามระเบียบว่าหากจะไม่ต้องติดกำไล EM จะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง รวมถึงเงื่อนไขในการรายงานตัวจะมีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นระเบียบของกรมคุมประพฤติ
เมื่อถามอีกว่า ในการประชุมวันที่ 29 เม.ย. รู้ผลสรุปทั้งหมด รวมถึงเรื่องกำไล EM ด้วยหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ถูกต้อง และหลังจากนี้เมื่อทราบผลแล้วก็ไม่ต้องชงไปที่คณะกรรมการชุดใดอีกแล้ว เพราะถือเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงในการพิจารณา
ผู้สื่อข่าวถามว่า ไม่ได้มีเงื่อนไขห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขในการพิจารณาพักโทษ