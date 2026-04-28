“อนุทิน” แย้มใกล้ลงนามตั้ง ครม.เศรษฐกิจ ปรับรูปแบบสื่อสาร นัดสื่อล้อมวงคุย 29 เม.ย.นี้

นายกฯ แย้มใกล้ลงนามตั้ง ครม.เศรษฐกิจ หลังตอบสื่อสั้นๆ “กำลังไฟนอล” จับตาผู้นำปรับกลยุทธ์สื่อสารใหม่ เปิดตึกนารีฯ จัดวง “นายกฯ พบสื่อ” ล้อมวงจิบกาแฟคุยแบบเป็นกันเอง 29 เม.ย. เผยต่อไปจะยืนให้สมภาษณ์เป็นทางการ จบแล้วขออย่าเดินไล่ถาม หวั่นไม่ชัดเจน ข้อมูลคลาดเคลื่อน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 เม.ย. ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวถามว่าจะลงนามตั้ง ครม.เศรษฐกิจเมื่อใด นายกฯ กล่าวว่า “กำลังๆ” พร้อมทำท่าเขียนลายเซ็น ก่อนกล่าวอีกว่า “ไฟนอล”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมวันเดียวกันนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ ลาการประชุมเพียงคนเดียว
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ทีมงานนายกรัฐมนตรี ได้ปรับกลยุทธการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีโดยวันพุธที่ 29 เมษายนนี้ ช่วงสายๆ ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะจัดให้นายกรัฐมนตรีพบสื่อทำเนียบฯ โดยนั่งจิบกาแฟพูดคุยแบบเป็นกันเอง ที่ตึกนารีสโมสร พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อสามารถสอบถามประเด็นต่างๆ ที่สาธารณชนสนใจได้ รวมถึงการทำงานของรัฐบาล ซึ่งการพบพูดคุยกับสื่อดังกล่าวแม้จะไม่เป็นทางการ แต่ก็ถือเป็นการพบปะพูดคุยกันครั้งแรกในรูปแบบจัดโต๊ะล้อมวงคุย
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีได้ปรับท่าทีในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ทุกวัน แต่หากมีประเด็นที่สำคัญนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ โดยการให้สัมภาษณ์ในแต่ละครั้งนายกรัฐมนตรี จะยืนให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อความชัดเจนของคำถามและคำตอบ โดยขอความร่วมมือสื่อหากจบการสัมภาษณ์อย่าเดินตามไล่สัมภาษณ์แบบที่ผ่านมา เพราะเดินไปพูดไปในขณะที่สื่อถามอาจเกิดความไม่ชัดเจนของคำถามและคำตอบ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในประเด็นต่างๆ ได้