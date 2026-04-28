นายกฯ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2568 แก่คณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ

นายกฯ อนุทิน เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2568 ให้แก่คณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ สะท้อนความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
วันนี้ (28 เม.ย. 69) เวลา 08.50 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2568 ของคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2568 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่อันเหมาะสม
สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้ มีคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมจำนวน 59 ราย เข้ารับพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจำแนกเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย อาทิ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง) มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ได้แก่ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และนายวัชระพล ขาวขำ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และนางสุขสมรวย วันทนียกุล (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่ได้รับพระราชทาน มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) อาทิ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายชยันต์ เมืองสง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ
อนึ่ง การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นับเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน และเป็นการเชิดชูเกียรติและตอบแทนคุณงามความดีในการรับใช้แผ่นดิน