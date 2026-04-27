“หม่อมกร” สนใจชิงผู้ว่าฯ กทม.รอคุย “ตรีนุช" - ผู้ใหญ่ใน พปชร. รับมีคนนอกแนะให้คุย ปชป.แต่ต้องให้เกียรติพรรคก่อน

“หม่อมกร” รับสนใจลงชิงผู้ว่าฯ กทม.รอคุย “ตรีนุช-ผู้ใหญ่ พปชร.“ เผย ปชป.ยังไม่มีทาบทามเป็นทางการ หลังมีข่าวดีล ย้ำต้องรอ พปชร.ตัดสินใจ
วันที่ 27 เม.ย.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสข่าวมีชื่อเตรียมลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ว่า โดยส่วนตัวยอมรับมีความสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จริง และเป็นเรื่องที่เคยพูดคุยกันในพรรคพปชร.มาสักพักแล้ว ตั้งแต่หลังจบการเลือกตั้งใหญ่ว่า ทางพรรคพปชร.ควรพิจารณาส่งผู้สมัคร เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาส เนื่องจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ถือเป็นอีกหนึ่งสนามการเมืองที่ใหญ่และสำคัญ แต่ทั้งนี้ ตนต้องขอหารือผู้ใหญ่ในพรรค โดยเฉพาะน.ส.ตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรค ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นก่อน ต้องให้เกียรติท่าน ซึ่งต้องหาข้อสรุปให้เร็วที่สุดและการส่งในนามพรรคต้องให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ
เมื่อถามถึงกรณีข่าวเป็นหนึ่งคนที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) สนใจที่จะทาบทามเสนอชื่อลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ม.ล.กรกสิวัฒน์ กล่าวว่า ต้องเรียนว่า มีเพียงคนนอกพรรค ปชป.อยากให้มีการคุยกัน แต่ขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามเป็นทางการจากพรรคปชป.แต่อย่างใด และเราอยู่กับพรรค พปชร.ต้องให้เกียรติพรรคเราก่อนว่าจะตัดสินใจอย่างไร จะส่งลงชิงผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่