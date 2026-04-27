จับตาประชุมใหญ่ ‘กล้าธรรม’ พรุ่งนี้ ’ธรรมนัส‘ ขึ้นนั่งหัวหน้า "ไผ่ ลิกค์" เลขาฯ ’นฤมล‘ ขยับเป็นเหรัญญิก

‘กล้าธรรม’ ประชุมใหญ่พรุ่งนี้ จัดทัพใหม่ ’ธรรมนัส‘ ขึ้นหัวหน้าพรรค ’ไผ่ ลิกค์‘ ยังนั่งเลขาฯเหมือนเดิม ขณะที่ ’นฤมล‘ ขยับไปเหรัญญิก ’ยศสิงห์‘นายทะเบียนพรรค
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 28 เม.ย. เวลา 13.00 น. พรรคกล้าธรรม (กธ.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ที่โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม.โดยมีวาระสำคัญการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าพรรค ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ ประธานที่ปรึกษาพรรค จะขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค แทนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ที่จะโยกไปเป็นเหรัญญิกพรรค แทนนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี
ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรค ยังเป็นนายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร เหมือนเดิม ขณะที่ จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ สส.ฉะเชิงเทรา จะขึ้นมาเป็นนายทะเบียนพรรค แทนนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา ที่จะไปเป็นโฆษกพรรค ส่วนนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก เป็นผู้อำนวยการพรรค ขณะที่รองหัวหน้าพรรค อาทิ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา นางบุญยิ่ง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ นายอัครแสนคีรี โล่วีระ สส.ชัยภูมิ.