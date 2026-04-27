“รมช.อัครนันท์”ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ “ครูปภัสรา” เหยื่อเหตุกราดยิงอยุธยา พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัว ยกย่องจิตวิญญาณความเป็นครู

วันนี้ (27 เมษายน 2569) เวลา 19.00 น. นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ คุณปารมี ไวจงเจริญ คณะทำงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ และแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ นางสาวปภัสรา เรืองฤทธิ์ ข้าราชการครู โรงเรียนสุคันธาราม ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิง
พร้อมทั้งให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ วัดราษฎร์บำรุงหนองปลาดุก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าของครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนครู นักเรียน และประชาชนที่มาร่วมงาน
นายอัครนันท์ กล่าวว่า รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และขอให้กำลังใจกับครอบครัวของครูปภัสรา พร้อมยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวครูปภัสรา โดยในส่วนของตนเองได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรทั้ง 2 ของครูปภัสรา คนละ 10,000 บาทต่อปี จนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
“การจากไปของครูปภัสรา ไม่ได้เป็นเพียงความสูญเสียของครอบครัวเรืองฤทธิ์เท่านั้น แต่ถือเป็นการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างเปี่ยมล้น ซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างมาก” รมช.ศธ. กล่าวทิ้งท้าย