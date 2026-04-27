จ่อรีโนเวต “หมู่ตึกศาลาว่าการ มท.” แม้ “สิงห์หนู” สั่งประหยัด มีทั้ง "“ผนัง-ระเบียง-ทาสีนอกศาลาว่าการ” ยัน! ติดฟิล์ม-วอลเปเปอร์ห้องรัฐมนตรี

“มหาดไทย” จ่อซ่อมแซม-รีโนเวต “หมู่ตึกกระทรวงเก่า” กลุ่มศาลาว่าการ แม้ นายกฯ-มท.1 มีนโยบายประหยัดถึงขั้นให้ระงับโครงการใหม่ พบโครงการใหม่ รีโนเวตผนังระเบียง ชั้นสอง ตรงข้าม “วัดราชบพิธ” 1.4 ล้าน รีโนเวตพื้นผิวผนัง/ทาสีภายนอกอาคารศาลาว่าการ 14.9 ล้าน รีโนเวต “ศูนย์ไอที” 2.5 ล้าน ส่วนโครงการทำ TOR แล้ว ทั้งซ่อมห้องน้ำชาย/หญิง ในศาลาฯ 5.6 ล้าน ปรับปรุงฝ้าชายคาและเชิงชายหลังคา 4 ล้าน ยังพบอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้ง ซ่อมห้องแถลงข่าว มท. จ้างซักพรม ยัน! ติดฟิล์มกันแสง-วอลเปเปอร์ห้องรัฐมนตรี
วันนี้ (27 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย “งบลงทุน” เพื่อซ่อมแซม รวมถึงการรีโนเวต ตึกกระทรวงเก่าอย่างศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
แม้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย จะมีนโยบายประหยัดงบประมาณและพลังงาน เช่น ระงับการก่อสร้างโครงการใหม่
โดยพบว่า งบลงทุนปี 2569 ยังคงมีการตั้งงบประมาณหลายอย่าง ก่อนที่จะมีการย้ายอาคารไปยังมหาดไทยแห่งใหม่ เช่น โครงการปรับปรุงพื้นผิวผนัง ซ่อมแซมห้องน้ำ ฝ้าเชิงชาย ปรับผนัง ระเบียง หรือห้องปฏิบัติงานแถลงข่าว
ในเร็วๆ นี้ สป.มท. ได้หนังสือเชิญชวน/ประกาศเชิญชวน โครงการที่น่าสนใจ เช่น จ้างปรับปรุงผนังระเบียง ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการ โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 1,405,000 บาท
โครงการปรับปรุงพื้นผิวผนังและทาสีภายนอก อาคารศาลาว่าการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 14,927,000 บาท
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานชั้น 2 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2,500,000 บาท
ขณะที่ โครงการที่มีการทำ TOR แล้ว เช่น จ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิง อาคารศาลาว่าการ ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงิน 5,676,000 บาท
ส่วนโคงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญา เช่น จ้างค่าปรับปรุงฝ้าชายคาและเชิงชายหลังคา อาคารศาลาว่าการฯ โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 4,000,000 บาท
จ้างงานเดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ (ซ่อมแซมสายไฟฟ้าชั้นดาดฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 198,485 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านความมั่นคง ชั้น 2 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 495,900 บาท
จ้างเหมาขัดพื้นทำความสะอาด อาคารดำรงราชานุภาพ (อาคารจอดรถชั้น 1-3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 399,110 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชั้นดาดฟ้า, ฝ้าเพดานห้องปฏิบัติงาน (สบจ.สป.) ชั้น 8, ห้องน้ำชาย ชั้น 8 (ด้านหน้า) และห้องน้ำหญิง ชั้น 5 (ด้านหน้า) อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 140,800 บาท
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานแถลงข่าวประจำกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 275,000 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ชั้น 1 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 95,100 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 95,765 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นไม้ ชั้น 2 บริเวณโดยรอบอาคารศาลาว่าการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 36,700 บาท
ยังมีโครงการ ที่น่าสนใจ ที่กำลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 เช่น จ้างติดตั้งตะแกรงกันนก อาคารศาลาว่าการฯ (บันไดทางขึ้นชั้น 2 ฝั่งห้องผู้อำนวยการกองคลัง สป.)
จ้างติดวอลเปเปอร์ห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และติดฟิล์มกันแสงประตูกระจกที่ใช้ประจำห้องคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
จ้างซักพรมห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จ้างซักพรมบันไดโถงกลางกระทรวงมหาดไทย
จ้างเหมาซ่อมแซมอ่างบัว และพื้นกระเบื้องบริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 379,850 บาท จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มป้ายบริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย
จ้างเหมาขัดพื้นทำความสะอาด ชั้น 1 อาคารศาลาว่าฯ (บริเวณพื้นกระเบื้อง/พื้นทรายขัดโถงทางเดินด้านใน, จุดขึ้น-ลงรถปลัดกระทรวงมหาดไทย และจุดพักคอย (บริเวณจานดาวเทียมเดิม)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,600 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟส่องสว่าง จำนวน 9 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น.
มีรายงานว่า สำหรับพื้นที่เดิมก่อนย้ายออก ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา เคยมีแนวคิดจะพัฒนา ตึกกระทรวงเก่าอย่างศาลากลางกระทรวงมหาดไทย เป็นพื้นที่อนุรักษ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์
โดยจะอนุรักษ์ศาลาว่าการเป็นอาคารเก่าแก่ไว้ อาจจะมีรื้อบางอาคารโดยรอบที่เป็นอาคารสูง เนื่องจากบดบังภูมิทัศน์ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม