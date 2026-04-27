พรรคส้ม ส่อดัน “ดร.โจ” ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. หลังเล็งไว้ทั้ง เพียงพนอ-รวิศ-วรภพ” ส่วน “วิโรจน์” ปัดลงซ้ำ

ส่องรายชื่อแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคสีส้ม “ดร.โจ” เต็งจ๋า เหมาะสมสุด หลังเล็งไว้ทั้ง “เพียงพนอ-รวิศ-วรภพ” ส่วน “วิโรจน์” ปัดลงอีกรอบ
วันนี้ (27 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชน ถึงความคืบหน้าการเฟ้นหาตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามพรรค ว่า ขณะนี้ใกล้สะเด็ดน้ำแล้ว และจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เวลา 17.00 น. วันที่ 5 พ.ค. ที่มิวเซียมสยาม กทม. โดยช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารพรรคประชาชนได้มีการทาบทามหลายบุคคล ให้มาเป็นผู้สมัครในนามพรรค ปชน. อาทิ น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ ทนายความ และทีมบริหารประชาชนด้านการปฏิรูปรัฐ นายรวิศ หาญอุตสาหะ ผู้บริหารแบรนด์เครื่องสำอางศรีจันทร์ โดยสองชื่อดังกล่าวยังไม่คลิกหรือลงตัว
นอกจากนี้ กรณีล่าสุด ที่พรรคประชาชนมีการทาบทามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวได้ปฏิเสธ ก็คือ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต สส.บัญชีรายชื่อ อดีตรองหัวหน้าพรรค และอดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคก้าวไกล
สำหรับผู้ที่ถูกทาบทามแล้ว แต่ยังไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ คือ นายวรภพ วิริยะโรจน์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ ขุนพลเศรษฐกิจคนสำคัญของพรรค และ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ “ดร.โจ” สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตรองหัวหน้าพรรค ฝ่ายต่างประเทศ โดยล่าสุด ช่วงบ่ายวันที่ 27 เม.ย. ได้รับการยืนยันจากทางแกนนำพรรคสีส้ม ว่า ขณะนี้มีความเป็นไปได้เกิน 50% ว่า ทางด้านของนายชัยวัฒน์ เป็นผู้มีภาษีมากที่สุดในตัวเลือกที่มี ที่ผู้บริหารพรรค จะเคาะให้เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาชน