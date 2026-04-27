คลังจ่อชง “ไทยช่วยไทยพลัส” เข้า ครม.ศก. ขีดเส้นแหล่งเงินใน 30 เม.ย. จ่อดึงงบคืนหน่วยงานเบิกจ่ายอืด

นายกฯ เรียกสำนักงบฯ หารือ ยังไร้ประชุม ครม.ศก. ขุนคลัง เผย มีถกสัปดาห์หน้าสรุปแหล่งเงินไทยช่วยไทยพลัส-เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หาข้อสรุปแหล่งเงินภายใน 30 เม.ย. นี้ จ่อดึงงบคืนจากหน่วยงานเบิกจ่ายอืด
วันนี้ (27 เม.ย.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ เร่งพิจารณาแหล่งเงิน ภายในวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยจะออก พ.ร.บ.การโอนงบประมาณ 2569 ดึงเงินคืนจากหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ กระทรวงการคลังเตรียมนำรายละเอียดมาตรการไทยช่วยไทยพลัส เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจสัปดาห์หน้า โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเดือนพฤษภาคม และเริ่มใช้เดือนมิถุนายน 2569
ด้าน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปไปกับการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น มาตรการช่วยค่าไฟฟ้า โดยกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 200 หน่วย กว่า 14 ล้านครัวเรือน สำหรับประชาชนที่ใช้เกิน 200 หน่วยนั้น จะพยายามลดเรต 200 หน่วยแรกไม่เกิน 3 บาท ซึ่งรัฐบาลพยายามปรับโครงสร้างราคาให้เป็นขั้นบันได คือ ยิ่งใช้น้อย เรตราคาค่าไฟก็จะต่ำ หากใช้มาก เรตค่าไฟก็จะแพง
สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟเกิน 200 หน่วย อาจพิจารณาการติดโซลาร์เซลล์ ซึ่งรัฐบาลจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การลดหย่อนภาษี และรับซื้อไฟที่ผลิตเกิน รวมถึงการลดขั้นตอนต่างๆ นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเร่งรัดมาตรการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ซึ่งเพิ่มเติม “คนละครึ่ง พลัส“ ให้มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่า จะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน นี้
ส่วนความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เป็นประธานการประชุม ครม.เศรษฐกิจ หรือหารือวงเล็กกับทีมเศรษฐกิจรัฐบาลแต่อย่างใด แต่ได้เรียก ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าหารือที่บนตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเตรียมเอกสารบริหารจัดการงบประมาณ และวาระที่สำคัญที่จะเข้าสู่การพิจารณา ของ ครม.ในวันพรุ่งนี้