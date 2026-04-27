“บิ๊กดุลย์” รับ รมว.กลาโหมสิงคโปร์ เยือนไทยครั้งแรก ดันความร่วมมือความมั่นคงใต้ทะเล–อุตฯป้องกันประเทศ

“พล.ท.อดุลย์” ต้อนรับ รมว.กลาโหมฯสิงคโปร์ หลังรับตำแหน่ง หารือยกระดับความร่วมมือความมั่นคง ทั้งฝึกร่วมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และไซเบอร์ จับตาประเด็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเล หนุนบทบาทอาเซียนเสริมเสถียรภาพภูมิภาคอย่างยั่งยืน
วันนี้( 27 เม.ย.)ที่กระทรวงกลาโหม พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับนาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสิงคโปร์ บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน
การหารือครอบคลุมแนวทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารในหลายมิติ ได้แก่ การฝึกร่วม การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนผ่านกรอบ ASEAN Defence Ministers’ Meeting และ ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus
นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงประเด็นความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเล (Critical Underwater Infrastructure: CUI) ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญและพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมกัน โดยฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การหารือในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ และถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือทางทหารให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป