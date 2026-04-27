“กรวีร์” เผย ใกล้คลอด 35 กมธ.รอพรรคเคาะปธ. ชี้จัดสรร 500 ตำแหน่งใช้เวลา เชื่อภท.ได้มากสุดไร้ปัญหา

สส.ภท. เผย ตั้ง กมธ. 35 คณะ ใกล้คลอด รอพรรคการเมืองเคาะชื่อประธาน ยอมรับจัดสรรกว่า 500 ตำแหน่งต้องใช้เวลา คาดยังไม่ทันสัปดาห์นี้ มั่นใจแบ่งสัดส่วนลงตัว ภท.ได้โควตาสูงสุด ไร้ปัญหาดีลเก้าอี้
วันนี้ (27เม.ย.) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญของสภาผู้แทนราษฎร ว่า ในสัปดาห์นี้จะมีการหารือกันระหว่างพรรคการเมือง เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่เป็นประธาน กมธ. แต่ไม่ใช่เฉพาะพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น ทุกพรรคต้องกลับไปพิจารณาภายในว่าใครเหมาะสมกับแต่ละคณะ
นายกรวีร์ กล่าวว่า การจัดตั้ง กมธ. มีทั้งหมด 35 คณะ และมีตำแหน่งรวมกว่า 500 ที่นั่ง ทำให้การจัดสรรบุคลากรต้องใช้เวลา เนื่องจาก สส. ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปทำหน้าที่ในแต่ละคณะได้ จึงต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจของแต่ละ กมธ.
อย่างไรก็ตาม ได้มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นและยืนยันร่วมกันแล้วว่า การตั้ง กมธ. จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน เพื่อให้การทำงานของสภาเดินหน้าได้ แต่คาดว่าอาจไม่แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากแต่ละพรรคยังต้องใช้เวลาจัดสรรบุคลากรให้ลงตัว
เมื่อถามถึงกรอบเวลา นายกรวีร์ ระบุว่า ยังไม่ได้กำหนดชัดเจน ต้องรอความพร้อมของแต่ละพรรค แต่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ พร้อมย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหาในการจัดสรร เนื่องจากได้รับสัดส่วนมากที่สุดตามจำนวน สส. และการแบ่งตำแหน่งประธาน กมธ. ก็เป็นไปตามสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ของแต่ละพรรค ซึ่งไม่น่ามีปัญหาในการตกลงร่วมกัน