“สาโรจน์” ไหว้ศาลตายายทำเนียบ ประเดิมช่วยงาน “รองฯ พิพัฒน์” ดันแลนด์บริดจ์รับมือศึกตะวันออกกลาง

“สาโรจน์” ไหว้ศาลตายายทำเนียบ ประเดิมทำงานรองเลขาฯ “พิพัฒน์” ยันเดินหน้าแลนด์บริดจ์รองรับสู้รบตะวันออกกลาง เชื่อคนไทยได้ประโยชน์ แย้มมีข่าวดี ลดค่าทางด่วน รอรายละเอียดในเร็วๆ นี้
วันที่ 27 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสาโรจน์ สามารถ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประจำรองนายกฯ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยมีการวางพวงมาลัยดอกดาวเรือง ที่ศาลตาศาลยาย หลังได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
นายสาโรจน์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ภายหลัง นายพิพัฒน์ เตรียมผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นในรัฐบาล ว่า เป็นความตั้งใจที่จะทำ ให้โครงการนี้เกิดขึ้น เพราะศึกษามาอย่างยาวนานแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายที่จะผลักดัน ในช่วงที่ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เมื่อรัฐบาลเข้ามาก็เจอเหตุการณ์สงครามตะวันออกกลางที่หลายฝ่ายไม่คาดคิด ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเกิดประโยชน์กับประเทศในวันนี้และอนาคต แม้จะใช้งบประมาณมาก แต่สิ่งที่จะได้รับและเป็นการไม่ประมาทจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต แต่สิ่งที่จะได้รับก็สามารถที่จะเชื่อมทะเลทั้งสองฟากฝั่ง ดังนั้นจำเป็นต้องคิดศึกษา ดำเนินการ และริเริ่ม ดังนั้น ส่วนตัวคิดว่า นายพิพัฒน์ จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไว้ และตั้งใจว่าหากทำเสร็จทุกอย่างจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ส่วนกระแสต่อต้านในพื้นที่ เรื่องนี้ต้องว่าตามความจริง เพราะความต่างย่อมมีในสังคมอยู่แล้ว แต่ต้องเอาเหตุเอาผลมาฟังกัน ซึ่งเรื่องนี้นายพิพัฒน์ได้กำชับและพร้อมที่จะรับฟัง และต้องยึดความคิดเห็นของประชาชน
ส่วนที่ นายพิพัฒน์ เคยมีแนวคิดลดค่าทางด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โครงการนี้คืบหน้าอย่างไร นายสาโรจน์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเป้าหมายที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ส่วนตัวเห็นว่า นายพิพัฒน์ ในฐานะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีการพูดจาตรงไปตรงมา และสิ่งสำคัญคือเป็นคนคิดดี และมองประชาชนเป็นที่ตั้ง เชื่อว่าโครงการนี้จะเกิด จบ และเสร็จอย่างแน่นอน ซึ่งมีในแผนของทีมงานเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียด นายพิพัฒน์ จะเป็นคนเปิดเผย และส่วนตัวเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้