“สส.ดาชัย” รุดลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้าน เร่งสำรวจความเสียหายผลกระทบพายุฤดูร้อนพัดถล่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วันนี้( 26 เม.ย.)นายดาชัย เอกปฐพี สส.ลำปาง เขต 2 จังหวัดลำปาง พรรคกล้าธรรม(กธ.) พร้อมด้วย พ.ต.อ. ดร.วิศิษฎ์ แดนโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สส.เขต 2 และ ทีมงานพรรคกล้าธรรม จังหวัดลำปาง ร่วมกันลงพื้นที่ ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง ที่ประสบปัญหาวาตภัย ถูกพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพังเสียหาย กว่า 100 หลังคาเรือน
ทั้งนี้ โดยมีนายเอกศักดิ์ บุญพา นายอำเภอแจ้ห่ม,นายบุญมา ทีเก่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่สุก ,นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ (สจ.หนุ่ม) ส.อบจ.ลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 1 และผู้นำฝ่ายปกครอง-ผู้นำฝ่ายท้องถิ่น และพี่น้องจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านและสำรวจความเสียหายดังกล่าวด้วย
“ผมขอขอบคุณท่านนายอำเภอ แจ้ห่ม และตัวแทนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยเบื้องต้น เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาวาตภัยในพื้นที่”นายดาชัย กล่าว