"บิ๊กเกรียง" พาสื่อดู สว.ซื้อข้าวกินเองวันแรก มันใจลดงบฯ จาก 800 เหลือ 200 บาทต่อคน วิกฤติคลี่คลายค่อยกลับมากินฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รองประธานวุฒิฯ พาสื่อดู สว.จ่ายตังค์ซื้อข้าวเองวันแรก ประเดิม “หมูแดง หมูกรอบ” ออกปาก“หร่อยจังหู้ ” มั่นใจลดงบประมาณได้มาก จาก 800 บ.เหลือ 200 บ.ต่อคน เชื่อ "วิปวุฒิฯ"ทำความเข้าใจกับสมาชิกที่ยังไม่เห็นด้วยได้ หากวิกฤติคลี่คลายอาจกลับมากินฟรีเหมือนเดิม

เมื่อเวลา 11.30 น ที่รัฐสภา บริเวณห้องอาหาร ฝั่งวุฒิสภา ชั้น 2 ข้างห้องประชุมจันทรา(ห้องประชุมวุฒิสภา )ได้เปิดห้องอาหารให้ สว.ได้ซื้ออาหารรับประทานเองเป็นครั้งแรก ประกอบด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะนาว ข้าวหมูแดง ร้านขนมหวาน และ อาหารของมุสลิม เป็นข้าวหมกไก่ใส่กล่อง ส่วนน้ำดื่มยังคงบริการฟรี โดยให้ชำระเงินผ่านการสแกนจ่าย ไม่มีการขายคูปองหรือจ่ายเงินสด ได้รับความสนใจจากสว.มาซื้อกันอย่างคึกคัก


พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ได้ลงมาเลือกซื้ออาหารเพื่อรับประทานเช่นกัน เป็นข้าวหมูแดง-หมูกรอบ โดยซื้อไป 5 กล่องให้กับแขกที่มาเข้าพบ พร้อมได้กินข้าวที่ซื้อโชว์ และบอกว่าราคา 60 บาท ถือว่าโอเค เพราะเรากินเพื่ออยู่ อร่อยดี "หร่อยจังฮู้" พร้อมยกนิ้วโป้งให้

จากนั้น พล.อ.เกรียงไกรให้สัมภาษณ์ว่า บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนบรรยากาศท่ามกลางวิกฤตของชาติที่เกิดจากประเด็นปัญหาพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง ซึ่งเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถประหยัดงบประมาณ ของประเทศชาติเพื่อรัฐบาลจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน


“สว.ได้มีมติในการประชุมวิปวุฒิสภา ต่อไปจะเปิดโอกาสให้ร้านต่างๆหมุนเวียนกันมาให้บริการกับสมาชิกวุฒิสภา ให้ได้ซื้อกินกัน เราจะทำอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ” พล.อ.เหรียงไกร กล่าว

พล.อ.เกรียงไกรกล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันแรก ที่เราได้ทดลองจะมีอยู่3-4ร้าน แต่วันหน้าก็จะมีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการของสมาชิกเพื่อปรับเปลี่ยนอาหารชนิดอื่นๆเข้ามาตามที่สมาชิกต้องการ ช่วงนี้อาจจะขรุขระบ้างแต่ถือว่ามีรสชาติของชีวิตดี ซึ่งสมาชิกก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ตนมองว่าก็น่าจะพอสมควร จาก 800 บาทต่อคนต่อวัน แต่ตอนนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน 200 บาทต่อคน เมื่อกี้ตนซื้อมา 60 บาทเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบ บางคนอาจจะเพิ่มเติมเกาเหลาอีก 60 บาท ก็เป็น 120 บาท ส่วนน้ำก็มีบริการ

ส่วนที่สมาชิกบางคนยังไม่เห็นด้วยในเรื่องของการจ่ายเงินซื้อข้าวเอง พล.อ.เกรียงไกรกล่าวว่า ต้องทำความเข้าใจผ่านทางกรรมาธิการต่างๆ ซึ่งวิปวุฒิฯได้ลงมติกันไปแล้วในเรื่องนี้ ซึ่งยังมีบางส่วนที่สมาชิกไม่เห็นด้วยอยากให้กลับเข้าสู่สภาวะแบบเดิม ขณะที่บางส่วนบอกว่าหากไม่มีร้านค้าก็จะนำอาหารมาเองจากบ้าน แต่ส่วนใหญ่มีมติอย่างนี้ถ้าประเทศเข้าสู่สภาวะปกติ ก็อาจจะนำอาหารฟรีกลับมาเหมือนเดิม และส่วนหนึ่งก็เห็นเรื่องของความสะดวกในการประชุม แต่ในสภาวะวิกฤตเราก็ต้องจัดลำดับความเร่งด่วนก่อน เพราะตอนนี้เราเร่งแก้ไขสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของชาติ ทุกคนก็ให้ความร่วมมือ



"บิ๊กเกรียง" พาสื่อดู สว.ซื้อข้าวกินเองวันแรก มันใจลดงบฯ จาก 800 เหลือ 200 บาทต่อคน วิกฤติคลี่คลายค่อยกลับมากินฟรี
