สว.ซักเดือดปาล์มราคาดิ่ง “ศุภจี” ยันไม่ห้ามส่งออก โต้คำพูด “อย่านั่งเทียน” ก่อนถอนคำ

สว.ตั้งกระทู้สดปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ “เศรณี” สะท้อนความเดือดร้อนเกษตรกร จี้รัฐคุมโรงสกัด ขณะที่ “ศุภจี” ยืนยันไม่มีนโยบายห้ามส่งออก ชี้ ราคาผันผวนตามตลาดโลก พร้อมโต้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกลางที่ประชุม ก่อนคู่กรณีขอถอนคำพูด ส่วนการนำเข้าข้าวโพดคุมเข้มต้องปลอดเผาเท่านั้น
วันนี้ (27 เม.ย.) ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา โดยมี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ช่วงกระทู้ถามสด นายเศรณี อนิลบล สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ไปยัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายเศรณี อภิปรายสะท้อนความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ต้องเผชิญราคาปาล์มตกต่ำ ทั้งที่ต้นทุนการผลิตสูง พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการรับซื้อที่ใช้การประเมินด้วยสายตา ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันถูกกดเหลือเพียง 17-18% จากมาตรฐาน 25-28% และเรียกร้องให้ภาครัฐเข้มงวดการกำกับดูแลโรงงานสกัด รวมถึงตั้งคำถามต่อมาตรการจำกัดการส่งออกที่อาจกระทบต่อเกษตรกร
ด้าน นางศุภจี ชี้แจงว่า กระทรวงพาณิชย์ไม่มีนโยบายห้ามส่งออกปาล์มน้ำมัน โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 เม.ย. มีคำขอส่งออก 140,000 ตัน และได้รับการอนุมัติทั้งหมด ภายใต้เพดาน 200,000 ตัน การพิจารณาอนุมัติคำนึงถึงภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะความต้องการใช้ในภาคพลังงาน
นอกจากนี้ ระบุว่า ราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ผันผวนเป็นไปตามกลไกตลาด โดยราคาตลาดโลกจากมาเลเซียอยู่ที่ 37.48 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาในประเทศอยู่ที่ประมาณ 38 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ไม่จูงใจต่อการส่งออก พร้อมย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ดูแลภาพรวมทั้งระบบ และไม่ได้ปิดกั้นการค้า
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างตึงเครียด เมื่อ นายเศรณี ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ พร้อมใช้คำว่า “อย่านั่งเทียน” ทำให้ นางศุภจี โต้กลับว่าควรให้เกียรติผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากข้าราชการทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ และการใช้ถ้อยคำดังกล่าวไม่สร้างสรรค์ต่อการทำงานร่วมกัน
ทั้งนี้ นางศุภจี ยังชี้แจงข้อเสนอการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในระดับสูง เช่น บี30 บี40 หรือ บี50 ว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณาผลกระทบทั้งระบบและความพร้อมด้านพลังงาน พร้อมย้ำว่าการผลักดันบี20 ที่ผ่านมา ต้องใช้เวลาพร้อมมาตรการรองรับหลายด้าน และยินดีรับข้อเสนอเพิ่มสัดส่วนตัวแทนเกษตรกรในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
ภายหลังการชี้แจง นายเศรณี ได้ใช้สิทธิกล่าวขอถอนคำว่า “นั่งเทียน” และเปลี่ยนเป็น “ขอให้เสนอข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน”
นอกจากนี้ นางศุภจี ยังตอบกระทู้เกี่ยวกับการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 กำหนดให้ผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศ และรับรองว่าข้าวโพดที่นำเข้าเป็นผลผลิตปลอดการเผา พร้อมรายงานข้อมูลภายใน 30 วันหลังการนำเข้า
ในระยะยาว จะมีการยกระดับมาตรการ โดยยกเลิกระบบรับรองตัวเอง และให้ใช้ใบรับรองจากหน่วยงานสากลที่เชื่อถือได้ รวมถึงมีการตรวจสอบย้อนหลัง หากพบการเผาในแหล่งผลิต จะถูกตัดสิทธิ์การนำเข้าในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม