'โสภณ' เตรียมทูลเกล้าฯ ชื่อ 'ณัฐพงษ์' เป็นผู้นำฝ่ายค้าน

ประธานสภาฯ เตรียมนำชื่อ 'ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ' ทูลเกล้าฯ เป็นผู้นำฝ่ายค้านวันนี้
วันนี้(27 เม.ย.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ภายหลังพรรคประชาชน ยังคงให้นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพรรคประชาชน และเป็นพรรคอันดับหนึ่งฝั่งฝ่ายค้าน และตามรัฐธรรมนูญ จะดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านว่า เมื่อกระบวนการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นทูลเกล้าฯ ได้ตามขั้นตอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการทูลเกล้าฯ รายชื่อผ้นำฝ่ายค้าน อยู่ในขั้นดำเนินการของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งวันนี้จะนำเอกสารให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงนาม จากนั้นจะส่งให้สำนักพระราชวังดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป