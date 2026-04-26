"อนุทิน" ชวน "เอกนิติ-พัฒนา" กินข้าวต้มปลาร้านดังย่านตรอกจันทร์

นายกฯ ชวน “เอกนิติ-รมว.สธ.” กินข้าวต้มปลาร้านดังย่ายตรอกจันทร์ หลังปฎิบัติภารกิจส่วนตัว
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเป็นประธานเปิดประเพณีสงกรานต์พระประแดง ในช่วงบ่ายแล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้เดินทางปฏิบัติภารกิจส่วนตัว โดยมอบตัวแทนร่วมกิจกรรม “คืนสู่เหย้า บายศรีสู่ขวัญ ปธพ. 1-12 และ ปนพ. 1-3” ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลังจากนั้นในช่วงค่่ำได้เดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รอนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ที่ร้านข้าวต้มปลากิมโป้ สามแยกปากตรอกจันทร์ ถ.เจริญกรุง