พรรคประชาชาติ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ‘69 ที่จังหวัดปัตตานี ”พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง“ ชูยุทธศาสตร์ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง-ย้ำประชาธิปไตยต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก หอประชุมอัล-อิหม่าม อัลนาวาวีย์ คณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ เดินทางมากล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชาติ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยเป็นประธานการประชุม โดยมี นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา เขต 2 ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชาติ , นายสุไลมาน บือแนปีแน สส.ยะลา เขต 1, นายอับดุลอายี สาแม็ง สส.ยะลา เขต 3 และ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 และยังมีคณะกรรมการบริหารพรรค อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ จังหวัดปัตตานี อาทิ รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติ , นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ จังหวัดปัตตานี, นายกูเฮง ยาวอหะซัน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ จังหวัดนราธิวาส , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ บารู อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี รวมทั้งอดีตผู้สมัครฯของพรรค อาทิ นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ ฯลฯ และ นาย พลรักษ์ รักษาพล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก รวมกว่า 412 คน
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ หัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงทิศทางและการทำงานของพรรค โดยเน้นย้ำถึงพลวัตทางการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมระบุว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ได้จบลงแค่เพียงวันเลือกตั้ง แต่คือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
“พรรคการเมืองต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประชาธิปไตยต้องกินได้และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกวัน การทำงานของพรรคประชาชาติให้ความสำคัญทั้งงานในรัฐสภาและงานมวลชนนอกสภา โดยเฉพาะการรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด แม้พรรคจะมีจำนวน สส. (5 เสียง) ไม่มาก แต่ยืนยันว่าจะใช้กลไกทางการเมืองที่มีอยู่ต่อสู้อย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันนโยบายที่ได้ให้สัญญาไว้กับประชาชน เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง” - พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ยังแสดงความมุ่งหวังในการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ยังเผชิญกับความเหลื่อมล้ำ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และโดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่ยังมีเด็กขาดโอกาสอีกจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรก ภายหลังผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงาน ยุทธศาสตร์ การดำเนินกิจการต่าง ๆ ของพรรคหลังจากนี้ รวมถึงประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกพรรคประชาชาติที่มาร่วมกิจกรรมกับพรรค และการปรับเปลี่ยนคณะบริหารพรรคในวันนี้มีสัดส่วนของสตรีเพิ่มมากขึ้น
สำหรับในช่วงบ่ายจะมีการเสวนาในหัวข้อ ทิศทางอนาคตพรรคประชาชาติกับบริบทการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินรายการโดย นายอับดุลเราะมัน มอลอ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ รวมถึง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ และอดีตประธานรัฐสภา จะเป็นผู้กล่าวปิดการประชุม ในเวลา 15.00 น.