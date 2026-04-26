“อนุทิน” ทราบเหตุ "ทรัมป์" แล้วบอกสั้นๆ “ต้องระวังกัน” ลงพื้นที่พบเพิ่มรปภ.เข้มคอมมานโดประกบติด

นายกฯ เผย ทราบเหตุการณ์ระทึกในงานเลี้ยงสื่อทำเนียบขาวที่มี “โดนัลด์ ทรัมป์” ร่วมงานแล้ว บอกสั้นๆ “ต้องระวังกัน” ขณะที่การลงพื้นที่ครั้งนี้พบเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้ม จัดหน่วยคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือประกบติดทุกย่างก้าว
วันนี้ (26เม.ย.) เมื่อเวลา 16.50 น. ที่หน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย เปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดงเสร็จสิ้น ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่ารับทราบเหตุการณ์มีเสียงคล้ายปืนที่ งานเลี้ยงผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาว ซึ่งมีนายดอนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการ่วมอยู่ในงานแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวเพียงสั้นๆว่า เห็นแล้ว เมื่อถามว่าได้รับรายงานความคืบหน้าอะไรเข้ามาแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องระวังกันจากนั้นนายอนุทินได้ขึ้นรถ เดินทางกลับทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่เปิดงานสงกรานต์ ที่อำเภอพระประแดงของนายอนุทินวันนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ได้มีการรักษาความปลอดภัยเข้ม
โดยมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษ แต่งเครื่องแบบ พร้อมอาวุธครบมือ 10 นาย อีกทั้งยังมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความปลอดภัยตลอดงาน โดยขณะที่นายกรัฐมนตรี เดิน ทักทายประชาชนบนถนนที่มีการเล่นสงกรานต์ ทีมรักษาความปลอดภัยยังเดินประกบตลอดเส้นทาง