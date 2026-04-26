นายกฯ เปิดสงกรานต์พระประแดง อ้อน ปชช.หลุดถุย เหตุ “พูดจากใจ” เจอเปิดเพลง “รวยไม่ไหวแล้วโว้ย” แซวกระหึ่ม

“อนุทิน” ควงภริยา เปิดงานสงกรานต์มอญพระประแดง 69 ชูเอกลักษณ์ท้องถิ่น หลังยูเนสโกยกขึ้นมรดกโลก ชวนเที่ยวเฟสติวัลทั่วไทยได้ทุกเดือน อ้อน ปชช.หลุดถุย เหตุ “พูดจากใจ” ขอมุ่งมั่นหนุนงานประเพณีจรรโลงชาติ-แผ่นดิน ก่อนร่วมกิจกรรมกวนกะละแม-เล่นสะบ้า แห่เล่นสงกรานต์ เจอเปิดเพลง “รวยไม่ไหวแล้วโว้ย” แซวกระหึ่มถนน
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 15.30 น. นายอนุทิน ขาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณจ๋า-ธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2569 ณ ปะรำพิธี โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นางซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานว่า ต้องขอเรียนว่า มายืนตรงนี้ใกล้ชิดกับพี่น้องทั้งหลายได้หันหน้ามาพบกันเห็นรอยยิ้มกันทุกตน ถ้าพาไปยืนอยู่ข้างบนนอกจากร้อนแล้วยังหันหน้าไปข้างนอก ก็ไม่รู้จะคุยกับใคร เพราะแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานส่วนใหญ่อยู่ในปะรำพิธีแห่งนี้ รู้สึกดีที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาหลายปีก่อนได้รับเชิญมาเปิดงานสงกรานต์แบบประเพณีมอญ ถ้าจำไม่ผิดก็ที่นี้แหละ แต่ได้ว่างเว้นไปหลายปี จนวันนี้ได้ สส.ประสานงานให้ตนได้มีวาสนาอีกครั้ง มาที่นี่พบปะกับพวกเรา และที่มาในวันนี้ตกใจแทบจะปิดเมืองพระประแดง ตั้งแต่ลงทางด่วน ถนนสุขสวัสดิ์ เห็นพี่น้องประชาชนทั้งหลายมีความสุขเล่นน้ำประแป้งด้วยความสนุกสนาน ด้วยความรื่นเริง ซึ่งตนในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ก็ต้องรู้สึกปราบปลื้มปิติยินดีเห็นพี่น้องประชาชน มีความสุข
ดังนั้น งานประเพณีดีๆ เช่นนี้ รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ท้องถิ่นวัฒนธรรมที่สวยงามประเพณีที่งดงามได้คงความเป็นเอกลักษณ์ต่อไปเป็นที่หมายปองของผู้คนจากท้องถิ่นอื่นๆ อีกมากมายที่อยากจะมาร่วมสนุกที่พระประแดงแห่งนี้ ซึ่งหลังจากที่พวกเขาสนุกในช่วงสงกรานต์แล้วได้กลับมาทำงานตามปกติแล้วเหมือนเรายังมีพิธีปิดท้ายให้กับพวกเขาได้สนุกสนานก่อนที่จะแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพทำมาหากินด้วย สุจริต และใช้ชีวิตต่อไป ช่วยกันจรรโลงชาติ จรรโลงแผ่นดิน และปีนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เพราะองค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นองค์การระดับสหประชาชาติที่ดูแลเรื่องของวัฒนธรรมโลกได้ประกาศให้สงกรานต์ในประเทศไทย ยกระดับขึ้นเป็นมรดกโลก ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เหตุที่จับต้องไม่ได้เพราะอยู่ในเลือดเนื้อ เชื้อไขของเรา อยู่ในยีนของเรา เวลาเราฉลองงานเช่นนี้ก็จะจัดเต็ม พูดง่ายๆ ออกมาจากหัวจิตหัวใจของพวกเรา ประเพณีสงกรานต์ที่พระประแดงสมุทรปราการแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดที่เป็นตัวแทนประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย ซึ่งเขาหยิบยกไปพิจารณาจนได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ต้องขอบพระคุณรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่าน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อแต่เป็นรัฐมนตรีแล้ว ก็ลาออกเพื่อให้สมาชิกลำดับถัดไปขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม ที่ผมเน้นย้ำเพราะรัฐบาลนี้พูดง่ายๆ มี สส.มาเป็นคณะรัฐมนตรี เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเราให้ความสำคัญกับทุกเรื่องของพี่น้องประชาชน และนอกจากนี้ เทศกาลมหาสงกรานต์ยังเป็นหนึ่งในเทศกาลมหาสงกรานต์ทั้ง 4 ภาคและของเรานี้ภาคกลางอยู่ตรงกลางของประเทศไทย ปีนี้ทั้ง 2 กระทรวงจะจัดให้มีโครงการเที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือน ถ้าอยากไปสนุกสนานก็จะมีโครงการและโปรแกรมต่างๆ ให้ได้เที่ยวเป็น Festival ที่ทุกคนได้สามารถไปร่วมงานได้ จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องชาวพระประแดงโดยเฉพาะนายกเทศมนตรี ทั้ง 2 ท่าน และนายกเทศมนตรีโท ซึ่ง 2 ท่านทำงาน ให้กับพี่น้องชาวพระประแดง เลือกหนึ่งคนได้ 2 คนมาช่วยกันทำงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าอกเข้าใจ และทุ่มเทเพื่อคุณภาพชีวิตความเจริญของเมืองพระประแดงอย่างเต็มที่ นี่คือ สิ่งที่ตนในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลต้องให้การสนับสนุน วันนี้ต้องมาร่วมงาน สส.ก็ลุ้นว่าตนจะมาร่วมงานหรือเปล่าไม่ต้องห่วงมาแน่นอน ถ้ามาแล้วมีความสุขเช่นเดียวกับพี่น้องชาวพระประแดง ผมอ่านไปอ่านมาเดี๋ยวผมก็เป็นข่าวอีกเดี๋ยวจะไปถุยอะไรอีก ผมไปอ่านแล้วคนก็พยายามไปปลุกว่าไม่ให้เกียรติคนเขียนสคริปแต่ไม่ใช่นี่เป็นการพบปะกับพี่น้องของผม จึงอยากจะพูดจากใจ ลองพี่น้องเฮๆ เดี๋ยวผมก็ถุยแล้ว ผมถือว่าเราอยู่ในบ้านเดียวกันพูดคุยกันสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเป็นประเพณีของเราที่จะสนุกสนานพูดคุยกัน ด้วยความเปิดใจ ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเรามีลูกมีหลานก็ฝากคนรุ่นใหม่อย่าลืมหัวใจประเพณีสงกรานต์ที่ไม่ได้มีแต่ความสนุกสนาน แต่ยังเป็นการเชื่อมความรักความสามัคคีของชุมชนและคนในครอบครัวไว้ด้วยกัน ตรงนี้อ่านนะ แต่ดูแล้วไม่ค่อยเร้าใจเท่าไหร่ ขอชื่นชมคณะผู้จัดงานในโอกาสประเพณีสงกรานต์พระประแดงประจำปี 2569 นี้ ดูแล้วพี่แด๊ก นายธนกร ได้เริ่มส่ายหน้าว่าพี่อ่านอีกแล้ว พี่ต้องพูดเอง งั้ยขอขอเปิดงาน จะนั่งอยู่ทำไมไปสาดน้ำกัน
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ตัดริบบิ้นเปิดงาน พร้อมปล่อยนกและปล่อยปลา สรงน้ำพระพุทธรูป ก่อนจะรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ ร่วมกิจกรรมเล่นสะบ้า กวนกะละแม
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินมายังถนน ถนน พระเสื้อเมือง โดย ประชาชนที่เล่นน้ำ 2 ข้างทาง ต่างตะโกนโห้ร้อง รวยไม่ไหวแล้วโว้ยพร้อมเปิดเพลง ดังกล่าวต้อนรับ อย่างคีกคริ้น ก่อนจะลั่นฆ้องเปิดงานเวทีกลาง สงกรานต์พระประแดงอย่างเป็นทางการ