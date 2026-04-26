“สิริพงศ์” สวน “ศุภณัฐ” ตีนโยบายประหยัดไฟเป็นการเมือง ชี้ลดไม่ใช่ห้ามค้านมุกเดิมไม่ทันสถานการณ์โลก

รมช.คมนาคม “สิริพงศ์” สวน “ศุภณัฐ” ตีนโยบายประหยัดไฟ เป็นการเมือง ชี้ นโยบายกระทรวงคมนาคม คือ ลดการใช้พลังงาน ไม่ใช่ห้ามใช้พลังงาน แนะควรค้านให้สร้างสรรค์ ไม่ใช่ค้านมุกเดิม ไม่ทันสถานการณ์โลก
วันนี้ (26 เม.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณี ที่ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน ออกมาวิจารณ์ กรมทางหลวงชนบท เอาใจรัฐมนตรี ลดไฟถนนเส้นทางเสี่ยงต่ำ ประหยัดพลังงาน ว่า นโยบายของกระทรวงคมนาคม คือ
1. ลดการใช้พลังงาน ในสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลาง โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยบางสายทางหลัก ที่มีไฟแสงสว่างมาก หรือในต่างจังหวัด ที่ช่วงดึก มีการสัญจรน้อย ก็อาจพิจารณา ใช้วิธีการเปิดสลับ บางสายทางไฟน้อยก็ไม่จำเป็นต้องปิดเพื่อให้ประชาชน สัญจรโดยปลอดภัย
2. ให้ทำแผนปรับเปลี่ยนชนิดหลอด ให้เป็น LED ให้ประหยัดไฟ แต่ให้มีความสว่าง สูงหรือมากขึ้นกว่าเดิม
และ 3. ให้ใช้ Solar cell เพื่อประหยัดพลังงาน
ส่วนสายทางไหนไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ก็ให้เขตพื้นที่แจ้งเข้ามายังกระทรวง ก็จะเร่งจัดสรรงบประมาณลงไปให้ นายสิริพงศ์ ย้ำว่า เรื่องแบบนี้ ไม่ควรต้องหยิบยกมาเป็นประเด็นการเมือง กล่าวหาข้าราชการเอาใจนาย ในเมื่อเรื่องประหยัดพลังงาน ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการดำเนินการในภาวะเช่นนี้อยู่แล้ว เพราะปกติ ค่าไฟสาธารณะ ก็จะถูกนำไปบวกกับหน่วยการใช้ไฟ ของประชาชน ก็จะเป็นภาระของประชาชนอีก ยิ่งถ้าเราไม่ทำ ไม่ตัดส่วนที่ไม่จำเป็น ก็จะยิ่งซ้ำเติมประชาชนในสถานการณ์นี้ และการเปลี่ยนหลอดไฟ ใช่ว่าจะทำทั้งหมดได้ในเวลาสั้นๆ ดังนั้น ทำอะไรได้ พวกเราก็ควรดำเนินการไปก่อน รวมถึงท่านผู้วิจารณ์ ก็ควรค้านแบบสร้างสรรค์ ดูสถานการณ์โลก ไม่ใช่ค้านแบบมุกเดิมๆ ที่ไม่ทันกับสถานการณ์แล้ว