พรรคส้มเริ่มคุยวางตัว 9 ปธ.กมธ. ไม่ปิดกั้นคนมีความสามารถ รวมถึง 10 สส.ในคดีจริยธรรม

“เท้ง-ณัฐพงษ์” เผย เริ่มคุยในพรรคประชาชนวางตัวประธานกรรมาธิการ 9 คณะ ไม่ปิดกั้นคนมีความสามารถ รวมถึง 10 สส.ในคดีจริยธรรม
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 เม.ย. ที่โรงแรมเมเปิ้ล นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ 9 คณะ ตามที่ได้รับการจัดสรร ว่า กระบวนการเลือก ประธานกรรมาธิการกำลังจะเกิดขึ้นภายในพรรค โดยกระบวนการไม่ว่าจะเป็น สส.ใหม่ในปัจจุบัน อดีต สส. หรือแม้แต่ สส.10 คน ในคดีในคดีจริยธรรม เราก็เปิดกว้างให้คนทีมีศักยภาพ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโควตาประธาน กมธ.โควตาพรรคประชาชน มี 9 คณะ ประกอบด้วย 1. กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 2. กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 3. กมธ.คมนาคม 4. กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ 5. การทหาร 6. กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 7. กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ 8. กมธ.การสวัสดิการสังคม และ 9. กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัย