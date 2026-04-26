โพล 2 สำนัก ชี้“เอกนัฏ” ขึ้นแท่นรัฐมนตรีรุ่นใหม่ใน ครม.อนุทิน ปชช.พอใจ เชื่อมั่นมาตรการแก้ปัญหาพลังงาน ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

วันนี้(26 เม.ย.)ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจาก 2 สำนักวิจัยสำคัญ สะท้อนแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันว่า การทำงานของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กำลังได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจากประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมถูกจับตามองในฐานะ “รัฐมนตรีรุ่นใหม่” ที่มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ปัญหาค่าครองชีพของประเทศ
โดยผลสำรวจของ “ซูเปอร์โพล” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐมนตรีพลังงานในระดับสูง โดยร้อยละ 67.9 ระบุว่า “เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด” และเมื่อรวมกับกลุ่มที่เชื่อมั่นในระดับปานกลาง ทำให้สัดส่วนความเชื่อมั่นโดยรวมอยู่ในระดับสูงกว่า 80% ขณะเดียวกัน ประชาชนยังมีความคาดหวังต่อการแก้ไขปัญหาพลังงานในระดับสูง โดยร้อยละ 89.6 ต้องการให้มีการลดราคาพลังงานอย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 84.3 ต้องการให้มีการเปิดเผยโครงสร้างราคาพลังงานอย่างโปร่งใส สะท้อนให้เห็นว่าพลังงานยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความเชื่อมั่นของประชาชน
ขณะที่ “สยามเทคโนโพล” โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานของรัฐมนตรีพลังงานในหลายมิติ โดยเฉพาะการลดค่าไฟและค่าน้ำมันซึ่งมีสัดส่วนความพึงพอใจร้อยละ 65.1 รวมถึงภาพลักษณ์การทำงานเชิงรุก กล้าคิด กล้าทำ และตัดสินใจรวดเร็วที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชนจำนวนมากถึงร้อยละ 61.4 มีความต้องการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว สะท้อนถึงแนวโน้มความต้องการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ในส่วนของความพึงพอใจต่อรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับมาตรการช่วยลดค่าครองชีพ โดยร้อยละ 65.3 พึงพอใจต่อมาตรการลดค่าไฟ ค่าน้ำมัน และการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ ขณะที่นโยบายต่างประเทศและการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลก็ได้รับการประเมินในเชิงบวกเช่นกัน
ผลสำรวจทั้งสองสำนักสะท้อนภาพเดียวกันว่า ประชาชนเริ่มรับรู้ถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ระดับความคาดหวังของประชาชนยังคงสูง โดยเฉพาะในประเด็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและการสร้างความเป็นธรรมในระบบพลังงาน
ทั้งนี้ ผลโพลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีรุ่นใหม่ที่ได้รับความสนใจและความไว้วางใจจากประชาชน และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานซึ่งเป็น “หัวใจของค่าครองชีพ” ในปัจจุบัน โดยหากสามารถแปลงความเชื่อมั่นดังกล่าวให้เป็นผลลัพธ์ที่ประชาชนรับรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของรัฐบาลในระยะยาว