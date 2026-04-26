“ณัฐพงษ์” กราบขออภัย “ผช.เลขาติ่ง” ด่าสื่อไทยปัญญาอ่อน เชื่อมีการตักเตือนแล้ว

หน.พรรคส้ม กราบขออภัย หลัง “ผู้ช่วยเลขาติ่ง” ด่าสาดเสียเทเสีย สื่อไทยปัญญาอ่อน! เชื่อ “ศรายุทธิ์” แอบตักเตือนแล้ว ย้ำ สิทธิวิจารณ์การเมืองทำได้
วันนี้ (26 เม.ย.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้ช่วย นายศรายุทธิ์ ใจหลัก อดีตเลขาธิการพรรคประชาชน ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนไทย ว่า ปัญญาอ่อน ว่า โดยส่วนตัวต้องกราบขออภัยหากคำพูดที่มีการสื่อสารออกไปจากตัวแทนของพรรค ทำให้สื่อมวลชนรู้สึกไม่สบายใจ แต่ยืนยันว่า สิทธิเสรีภาพของสื่อในการวิพากษ์วิจารณ์พรรค หรือนักการเมืองที่เป็นบุคคลสาธารณะ สามารถทำได้ และควรต้องทำอย่างเต็มที่ ดังนั้น กระบวนการภายในไม่ว่าจะมีการพูดคุยตักเตือนหรือไม่ ตนเชื่อว่า นายศรายุทธิ์ ได้มีการพูดคุยตักเตือนอยู่แล้ว