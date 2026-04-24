สวมบัตร "จีนเทา" อีกแล้ว! คราวนี้ "นายกฯ ทต.โพธิ์กลาง"โคราช แจ้งจับลูกน้องตัวเอง พฤติการณ์ แจ้งเกิด 27 ราย อาจทุจริต ตั้งแต่ปี 2566

"ทุจริตทะเบียนราษฎร์" อีกแล้ว! คราวนี้ "นายกฯ ทต.โพธิ์กลาง" เมืองโคราช แจ้งความเอาผิด ลูกน้องตัวเอง "ข้าราชการท้องถิ่น ระดับ 5" ในสังกัด เหตุฝ่ายทะเบียน กรมการปกครอง - CIB ประสานงานพบเบาะแส เข้าข่าย "ทุจริตแจ้งเกิดชาวต่างชาติ" คาดมีถึง 27 ราย ระบุมีการแจ้งเกิด ในพื้นที่ "ทต.หนองไผ่ล้อม-โรงพยาบาลทหาร" ในจังหวัด อ้างบิดาเป็นคนไทย มารดามีทั้ง สัญชาติจีน-เมียนมาร์ ตะลึง!อาจมีการทุจริต ตังแต่ปี 2566
วันนี้ (24 เม.ย.2569) มีรายงานจากฝ่ายปกครอง จังหวัดนครรราชสีมา เปิดเผยถึง การขยายผลจับกุมขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต สวมสิทธิ์ใบถิ่นที่อยู่ถาวร และสัญชาติไทยให้กับชาวต่างชาติ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
หลังจาก คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน กรมการปกครอง DOPA N.I.C.E. ร่วมกับ 5 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการ "ตัดหมอกเชียงดาว" ในช่วงเดือนม.ค. รวมถึงปฏิบัติการ 'ตัดบัตรกรุงเก่า' เดือน มี.ค.
ล่าสุดพบว่า นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้โพตส์เฟซบุุ๊ค แคปชั่นว่า "แจ้งความเอาผิดการทุจริตงานทะเบียนราษฎร์"
ระบุว่า "วันพฤหัส 12.40น. 23 เม.ย.69 ผมมาแจ้งความเอาผิดพนักงานเทศบาล กรณีมีส่วนร่วมการกระทำความผิดทุจริตงานทะเบียนราษฎร์ ในการรับแจ้งเกิดชาวต่างชาติ 27 ราย (จีนเทา) โดยมิชอบ"
จากการสอบสวนของกรมการปกครอง และสำนักงานเทศบาลตำบลโพธ์กลาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก เพื่อความสบายใจของประชาชน และมาตรฐานของเทศบาล ณ สภ.เมืองนครราชสีมา
รายงานระบุว่า ปี 2568 - 2569 คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน กรมการปกครอง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบัญชาการสอบสวนกลาง (CIB) ได้เดินทางมาพบ ผู้บริหาร ทต. ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (สนง.ทต.) เพื่อประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล
"เนื่องจาก ฝ่ายทะเบียน กรมการปกครอง พบ ความไม่ชอบมาพากล คาดว่า อาจมีการทุจริตในหน้าที่การงาน ช่วงปี 2566-2569"
เบื้องต้นพบว่า มีข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับ 5 ในสังกัด สนง.ทต.โพธิ์กลาง รับแจ้งเกิด ชาวต่างชาติ จำนวน 27 ราย ซึ่งมีบิดาเป็นคนไทย ส่วนมารดา สัญชาติจีน หรือ เมียนมาร์
ทั้งหมดอ้างว่า แจ้งเกิดที่ "โรงพยาบาลทหาร" พื้นที่ เทศบาลตำบล (ทต.) หนองไผ่ล้อม คาดว่า บุคคลเหล่านี้เป็นการปลอมแปลงหนังสือจากสถานพยาบาล ให้ดูคล้ายเอกสารราชการเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
จากการสอบสวน ข้าราชการคนดังกล่าวได้รับสารภาพ "แต่ไม่ยอมซัดทอด" อ้างว่า ได้ใช้บัตรของเพื่อนข้าราชการเสียบทำธุรกรรม เพื่อยืนยันตัวตน (Dip Chip) ซึ่งได้รับเงินการแจ้งเกิด รายละ 1-3 หมื่นบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ขยายผลการจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุ ซึ่งเชื่อว่า เป็นขบวนการ โดยพบสิ่งผิดปกติหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการแจ้งเกิดโดยแม่เป็นคนต่างด้าว
เบื้องต้น เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้สั่งพักราชการบุคคลผู้นี้แล้ว
เมื่อวานนี้ (23 เม.ย.) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เพิ่งให้นโยบายของกรมฯ โดย ข้อ 7 ย้ำถึง งานป้องกันการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร (ต่างด้าวสวมสิทธิ์)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบุคลากรที่มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาตทุกประเภท
"ให้มีการศึกษากระบวนการทํางานอย่างละเอียด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการกระทําความผิด และเพื่อเป็น “การป้องกัน” มิให้เกิดการกระทําความผิด
หากพบข้อบกพร่อง หละหลวม หรือพฤติการณ์ที่อาจเอื้อ ให้เกิดการทุจริต ให้ "ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยไม่ละเว้น".