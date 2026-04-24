“อนุทิน” เผย รั้วชายแดนคืบ ยันทำต่อเนื่องสร้างความมั่นคงให้ไทย วงจรปิดติดตั้งเรียบร้อย

นายกฯ เผย รั้วชายแดนคืบหน้า ลั่น ทำต่อเนื่อง ไม่สร้างไปหยุดไป สร้างความมั่นคงให้ไทย ส่วนวงจรปิดติดตั้งเรียบร้อย
วันนี้ (24 เม.ย.) เมื่อเวลา 14.09 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ ถึงความคืบหน้าการสร้างรั้วชายแดน ดำเนินการไปอย่างไรบ้าง ว่า ดำเนินการแล้ว ทั้งชายแดนมาเลเซีย และกัมพูชา ได้จัดสรรงบประมาณไปแล้ว โดยมีเหล่าทัพรับผิดชอบกองทัพเรือรับผิดชอบชายแดนตะวันออก จ.จันทบุรี ตราด กองบัญชาการกองทัพไทย รับผิดชอบ สระแก้ว ปราจีนบุรี ไล่ไปถึง จ.อุบลราชธานี กองทัพภาคที่ 4 จะดูแล ชายแดนไทย-มาเลเซีย ป้องกันลักลอบขนสินค้าเถื่อน ลักลอบเข้าเมืองและป้องกันการก่อการร้าย ส่วนงบประมาณที่อยู่นอกเหนือจากที่จะจัดสรรไปในเฟสแรกนั้น โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ให้แต่ละหน่วยงานทำเสนอเรื่องงบประมาณเข้ามาในงบประมาณปกติ หากยังไม่พอ ให้จัดสรรงบกลางลงไป ขณะที่เรื่องของการติดตั้งวงจรปิดก็ได้ทำเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ การดำเนินการมีตัวเลขระบุไว้แล้วว่า จะทำไปถึงกี่กิโลเมตร และจะใช้เวลาดำเนินการเท่าไหร่ เราต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่มีทางสร้างไปหยุดไป และใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้กับประเทศไทย