"เอกนิติ" เผยเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส พ.ค.ดีเดย์ใช้มิ.ย. รบ. 60 ปชช. 40 นายกฯชี้ไม่ใช่คนละครึ่งแล้ว

รอเลย ! “เอกนิติ” เผยเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส พ.ค.นี้ ดีเดย์ใช้ มิ.ย. ใจป๋ารัฐบาล 60 ประชาชน 40 เยียวยาค่าครองชีพปชช. “อนุทิน” ชี้ไม่ใช่คนละครึ่งแล้ว แบ่งจ่าย 4 เดือน
วันนี้ (24เม.ย.) เมื่อเวลา 14.21 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่า ตนตั้งใจว่าจะเริ่มให้ลงทะเบียนภายในเดือนพ.ค.และใช้ได้ภายในเดือนมิ.ย.ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่จะมีส่วนช่วยในการเยียวยาด้วย และตามนโยบายนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็น 60:40 คือ รัฐบาล 60 ประชาชน 40 และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง แต่ส่วนนี้ไม่ต้องเอามาสมทบ แต่ประชาชนชั้นกลางทั่วไปสามารถใช้ได้ ในส่วนที่จะเป็น 60: 40
นายเอกนิติ กล่าวต่อว่า จะเป็นการเยียวยาค่าครองชีพ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เหมือนเดิม ทุกอย่างเหมือนเดิม เมื่อถามว่า เดือนละ 1 พันบาทหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า เบื้องต้นน่าจะเป็นอย่างนั้น
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว. มหาดไทย ซึ่งได้ยืนอยู่ด้วย ได้กล่าวว่า ไม่ใช่คนละครึ่งแล้ว และทยอยแบ่งจ่าย 4 เดือน
ขณะที่ ต่อมาเวลา 14.59 น.นายเอกนิติ ได้นำทีมงานไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อความสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งช่วงต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา