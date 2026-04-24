"อิ๊งค์" นำสมาชิกเพื่อไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสพรรค บรรยากาศชื่นมื่น

ชื่นมื่น “แพทองธาร” นำสมาชิกเพื่อไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสพรรค ขาดเพียง "ยศชนัน-สุริยะ" ที่ติดภารกิจ
วันนี้ (24เม.ย.) ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้บริหารพรรค นำผู้บริการ แกนนำพรรค สส. สมาชิกพรรค รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของพรรค เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วยนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สส. แบบบัญชีรายชื่อ, นายชัยเกษม นิติศิริ, นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส. แบบบัญชีรายชื่อ และนายภูมิธรรม เวชยชัย
จากนั้น นางสาวแพทองธาร ได้เปิดโอกาสให้ สส. และสมาชิกพรรคได้รดน้ำขอพรด้วย ในฐานะผู้ใหญ่ของพรรค ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ขาดเพียงนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ติดภารกิจของกระทรวง และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ลากิจ