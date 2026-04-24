ปชป.เคาะ “สกลธี-พิทักษ์เดช” นั่ง “2 ปธ.กมธ.” รูดซิป 10 สส.ส้มไม่หยุดทำหน้าที่ พร้อมทำงานทุกพรรค

“ปชป.” เลือก “สกลธี-พิทักษ์เดช” นั่ง “2 ปธ.กมธ.” ปัดให้ความเห็น 10 สส.ปชน. ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ บอกพร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรค
วันนี้ (24เม.ย.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการคัดเลือกสส.ของพรรคให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ จำนวน 2 คณะ ที่พรรคได้รับ คือ กมธ.การสาธารณสุข และ กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ว่า ก่อนหน้านั้นพรรคได้หารือและตกลงให้นายสกลธี ภัทธิยกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค และ นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เข้าไปทำหน้าที่ ส่วนใครจะทำหน้าที่ประธานกมธ.คณะใดขอให้หารือกันอีกครั้ง
นายชัยวุฒิ ยังกล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญของพรรคในวันที่ 25 เม.ย. ว่า เป็นการประชุมตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด และเป็นวาระปกติ ที่ไม่มีส่วนของการตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากนายวีระพงษ์ ประภา ลาออกจากพรรค เนื่องจากเกิดขึ้นภายหลังการกำหนดวาระ และไม่สามารถแจ้งไปยังกกต.ได้ทัน อย่างไรก็ดีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และ หัวหน้าพรรคมองว่ายังไม่ใช่วาระเร่งด่วนจึงยังไม่พิจารณาแต่งตั้งใครทำหน้าที่ส่วนที่ว่าง
เมื่อถามถึงกรณีที่ศาลฎีกาไม่สั่ง 10 สส.พรรคประชาชน หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในคดีจริยธรรมประเมินทิศทางการทำงานฐานะฝ่ายค้านร่วมกันต่อไปอย่างไร นายชัยวุฒิ กล่าวว่า กรณีที่ศาลไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตนไม่มีความเห็น แตต่การทำงานใสภาฯ ฐานะฝ่ายค้านในสภา พรรคประชาธิปัตย์สามารถทำงานร่วมกันได้กับทุกพรรคการเมือง