"แสวง" คาดส่งเอกสารคดีฮั้วสว.ให้กกต.ศึกษาได้ครบภายในสิ้นเดือนนี้หลังพบมีกว่า 8 หมื่นหน้า

"เลขาฯ กกต." คาดส่งเอกสารคดีฮั้วสว.ให้กกต.ศึกษาได้ครบภายในสิ้นเดือนนี้หลังพบมีกว่า 8 หมื่นหน้า ดับกระแสแจงชั้นอนุกรรมการคณะใดจะมีมติอย่างไร ไม่มีใครทราบข้อเท็จจริง
วันนี้ (24เม.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดีฮั้ว สว. ว่า คณะอนุกรรมการวินิจฉัยได้พิจารณาเสร็จสิ้นไปเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจัดทำเอกสารจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่ จัดระเบียบแยกเป็นข้อกล่าวหาต่าง ๆ ให้ทางกกต.สามารถดูข้อมูลได้สะดวก เนื่องจากมีจำนวนมาก และเตรียมส่งให้กรรมการการเลือกตั้งพิจารณาว่าจะส่งเรื่องไปดำเนินการขั้นตอนต่อไปหรือไม่ ซึ่งเท่าที่ตนได้รับรายงานมา ทราบว่าข้อมูลที่ต้องจัดเรียงนั้นมีมากกว่า 80,000 หน้า และคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ จะสามารถจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวได้ครบถ้วน แต่ก็มีเอกสารบางส่วนที่ทยอยส่งให้ กกต. ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ไปบ้างแล้ว
ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 มีมติว่าข้อกล่าวหาคดีฮั้ว สว. จำนวน 229 คน ไม่มีมูลความผิด และทำความเห็นเสนอต่อ กกต.ชุดใหญ่นั้น นายแสวง ยืนยันว่า ไม่ว่าชั้นอนุกรรมการคณะใดจะมีมติอย่างไร ไม่มีใครทราบข้อเท็จจริง แม้แต่ตนก็ไม่ทราบ มีแต่ข่าวที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อย และปล่อยเพื่ออะไร ซึ่งจะแน่นอนคือต้องดูว่าข้อเท็จจริงหลังจาก กกต. พิจารณาแล้ว มีมติเป็นอย่างไร วันนี้มีแต่การพูดไปต่าง ๆ นานา ทั้งที่จริง ๆ มันคือความลับ คนที่คิดว่ารู้ก็ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหน ขนาดตนยังรู้จากหนังสือพิมพ์บอกได้เพียงความคืบหน้าตอนนี้ว่าสำนักงานเตรียมส่งเอกสารทั้งหมดให้ กกต. ภายในสิ้นเดือนนี้ หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กกต. ว่าจะพิจารณาอย่างไร