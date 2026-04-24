“อนุทิน” นำ “หวัง อี้” ชมห้องทำงานตึกไทยฯ เสิร์ฟทุเรียน-ข้าวหลาม สวมบทพลขับ EV พากินมื้อเที่ยงร้านดัง

“อนุทิน” เปิดตึกไทยฯ ต้อนรับ “หวัง อี้” พาชมห้องทำงานโชว์ภาพวาดม้า ปีมงคล เสิร์ฟทุเรียน-ข้าวหลาม รับรอง พร้อมสวมบทพลขับกิตติมศักดิ์ ซิ่ง EV ส่วนตัวพา รมว.ต่างประเทศจีน รับประทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหาร ย่านราชดำริ ย้ำความสัมพันธ์สุดใกล้ชิดไทย-จีน
วันที่ 24 เม.ย. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ใช้เวลาหารือร่วมกับนายหวัง อี้ (H.E. Mr. Wang Yi) สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมคณะหารือดังกล่าว โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ ระหว่างการหารือ นายกรัฐมนตรี ยังได้ให้ทีมงานจัดเตรียมอาหาร ซึ่งเป็นของโปรด นายหวังอี้ เสิร์ฟเป็นอาหารว่าง ประกอบด้วย ทุเรียน ข้าวหลาม ชีสเค้ก พร้อมขนมไทย ลูกชุบ สอดไส้ รวมทั้งชาจีนด้วย
ทั้งนี้ ภายหลังการหารือนานกว่า ประมาณ 1 ชั่วโมง นายกรัฐมนตรี ได้พานายหวังอี้ เดินชมบริเวณภายในตึกไทยคู่ฟ้า รวมถึงห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ชี้โชว์ภาพวาดม้า ซึ่งเป็นปีเกิดของตัวเอง ปีมะเมีย มาประดับไว้ด้วย ก่อนที่ทั้งสองจะพากันเดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้า โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เชิญ นายหวังอี้ รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านเชฟแมน ซึ่งเป็นร้านอาหารดัง ย่านราชดำริ โดยนายกรัฐมนตรี ได้เชิญ นายหวังอี้ ขึ้นรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัว เลขทะเบียน สน 32 กรุงเทพฯ โดย นายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นพลขับกิตติมศักดิ์ พา นายหวังอี้ ไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยตัวเอง โดยมีคณะผู้ติดตาม ต่อท้ายขบวน ออกจากทำเนียบรัฐบาล