ชื่นมื่น! “หวัง อี้” ชม “อนุทิน” กลางทำเนียบ ท่านดูหล่อมาก นายกฯ ไทยตอบกลับ หล่อน้อยกว่าท่าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หวัง อี้” รมว.ต่างประเทศจีน เอ่ยปากชม “อนุทิน” กลางทำเนียบ “ท่านดูหล่อมาก” ด้านนายกฯ ไทยถ่อมตัว ตอบกลับ “หล่อน้อยกว่าท่าน” เรียกเสียงหัวเราะก่อนเริ่มหารือกระชับสัมพันธ์ไทย-จีน

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 24 เม.ย. เวลา 11.00 น. นายอนุทิน ชาญวีกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับนายหวัง อี้ (H.E. Mr. Wang Yi) สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ 


ทันทีที่เดินทางถึง นายกรัฐมนตรี และ นายหวัง อี้ ได้จับมือทักทายกันอย่างเป็นกันเอง โดน นายหวัง อี้ ยังได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีเป็นภาษาจีนด้วยว่า “ท่านดูหล่อมากๆ” ซึ่งทำให้นายกรัฐมนตรี ถึงกับยิ้ม ตอบกลับว่า “หล่อน้อยกว่าท่าน” ทำให้นายหวังอี้ถึงกับหัวเราะอย่างอารมณ์ดี โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญนายหวังอี้ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในโอกาสเดินทางมาเยือน ก่อนเริ่มหารือกระชับสัมพันธ์ไทย-จีน

















ชื่นมื่น! "หวัง อี้" ชม "อนุทิน" กลางทำเนียบ ท่านดูหล่อมาก นายกฯ ไทยตอบกลับ หล่อน้อยกว่าท่าน
