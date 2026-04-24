พท.ประชุมใหญ่ปรับทัพบางส่วน คาด “ณัฐธิดา” ลูกสาว “สมศักดิ์” ขึ้นรองหัวหน้าคุมเหนือตอนล่าง - “จิราพร” คุมอีสานกลาง

พรรคเพื่อไทย ประชุมใหญ่ ปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคบางส่วน คาดดัน “ณัฐธิดา” ลูกสาว “สมศักดิ์“” ขึ้นรองหัวหน้าคุมภาคเหนือตอนล่าง ขณะ “จิราพร” คุมอีสานตอนกลาง
วันที่ 24 เม.ย. 2569 มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 พรรคเพื่อไทย ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 09.40 น. ตามระเบียบวาระ อาทิ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ, การรับรองรายงานการประชุม, พิจารณางบการเงิน ปี 2568, พิจารณารายงานการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ปี 2568, เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค และ เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยมี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค และ นายจักรพงษ์ แสงมณี รักษาการเหรัญญิกพรรค ทำหน้าที่ควบคุมการประชุม
ขณะเดียวกัน มีแกนนำพรรค อาทิ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายภูมิธรรม เวชยชัย นายชูศักดิ์ ศิรินิล นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รวมไปถึง สส.พรรค และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ เป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพียงบางส่วน เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีกรรมการบริหารพรรคบางคนลาออก แต่เบื้องต้นตำแหน่งที่สำคัญ อย่างหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และโฆษกพรรค จะไม่มีการปรับเปลี่ยน
ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย มีการปรับคนที่ไปดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารออก เช่น นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย ที่ไปเป็นรองประธานสภา คนที่ 2 ส่วนรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกำกับดูแลภาคเหนือตอนบน ยังคงเป็น นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เหมือนเดิม
รองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลภาคเหนือตอนล่าง เป็น น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน สส.บัญชีรายชื่อ
รองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลภาคกลาง เป็น นายสรวงศ์ เทียนทอง อดีต สส.สระแก้ว
รองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลพื้นที่ภาคอีสานตอนบน เป็น นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม
รองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลภาคอีสานตอนกลาง เป็น น.ส.จิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด
รองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง เป็น น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ
รองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ ยังเป็น นายก่อแก้ว พิกุลทอง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ เช่นเดิม
รองหัวหน้าพรรคที่กำกับดูแลพื้นที่ กทม. คือ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีต สส.กทม.
ขณะที่ ตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย คาดว่า มีการปรับเปลี่ยนให้ นายธนรัช จงสุทธานามณี สส.เชียงราย ทำหน้าที่แทน น.ส.ปิยรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย ที่ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุม สมาชิกพรรคเพื่อไทย จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในพรรคย้อนหลังเทศกาลสงกรานต์