นายกฯ มอบสารวันเทศบาล 24 เม.ย.ยกย่องเป็นรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

“นายกฯ อนุทิน” มอบสารเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2569 ยกย่องเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นองค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารจัดการท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
วันนี้ (24 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบสารเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2569 ใจความสำคัญว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “เทศบาล” ถือเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ภารกิจของท่านทั้งหลาย ไม่เพียงแต่เป็นการจัดบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารจัดการท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
“ผมขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกระดับ ที่ได้ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจกันสานต่อภารกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อสร้างความเชื่อมันและศรัทธาให้กับประชาชนสืบไป”
สำหรับ “วันเทศบาล” ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี มีจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดเทศบาล เกิดขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ให้ทันสมัย ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยจัดให้มี “การปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2441 และได้ขยายการจัดตั้งสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่างๆ เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ กระทั่งต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 ขึ้น และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2476 โดยได้มีการยกฐานะ สุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง กระทั่งบังคับใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จึงทำให้เทศบาลมีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันเทศบาล” เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการก่อกำเนิดเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของการเป็นผู้ให้บริการสาธารณะประชาชน ด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
