อว.- พณ.ดันทรัพย์สินทางปัญญามูลค่าสูง ชู IP Strategy “มูลค่าอยู่ที่ความคิด” ตั้งเป้าจดสิทธิบัตรจบ 1 ปี

อว.จับมือ พณ.เร่งแก้ปัญหา ศก.ปากท้อง ระดมแพลตฟอร์มมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์เพิ่มมูลค่า SMEs เปิดหลักสูตรสร้างความเข้าใจ “กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา” หวังเปลี่ยนทัศนคติผู้ประกอบการให้เห็นมูลค่านวัตกรรม “ยศชนัน” ย้ำชัด มูลค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้า แต่อยู่ที่ “ความคิด” ดันการบูรณาการลดเวลาจดสิทธิบัตรเหลือไม่เกิน 1 ปี
วันนี้ (23 เม.ย.) ณ ห้องประชุมบูรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองกระทรวง โดยมีปลัดกระทรวงทั้งสองหน่วยงานและคณะผู้บริหารเข้าร่วม เพื่อเชื่อมโยงฐานงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ากับกลไกการตลาดระดับโลก
ศ.ดร.ยศชนัน เปิดเผยว่า หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ “เศรษฐกิจมูลค่าสูง” (High Value Economy) คือการทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่า “มูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจในโลกยุคใหม่ซ่อนอยู่ในความคิดและนวัตกรรม” ไม่ใช่เพียงแค่ตัวผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ดังนั้น กระทรวง อว. จึงเตรียมเพิ่มความเข้มข้นในการสร้างความรู้ผ่าน หลักสูตรกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Strategy) เพื่อส่งเสริมให้ SMEs และเกษตรกรไทยมี “IP Mindset” สามารถมองเห็นและดึงมูลค่าจากงานวิจัยมาสร้างเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูงได้
สำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะเร่งด่วน อว. จะระดมแพลตฟอร์มจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ทั่วประเทศ เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและหลักสูตร IP Strategy เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและแก้ปัญหาปากท้องอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว อว. จะทำหน้าที่เป็น “กองหน้า” ร่วมกับสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (AITP) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการคัดกรองงานวิจัยคุณภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์
“เป้าหมายของผมคือการทลายกำแพงเรื่องเวลาและความไม่เข้าใจในคุณค่าของไอเดีย หากเราสามารถติดอาวุธทางปัญญาผ่านหลักสูตร IP Strategy ให้ผู้ประกอบการเห็นว่ามูลค่าอยู่ในความคิด และ อว. เข้ามาช่วยเตรียมความพร้อมในส่วนหน้าอย่างเป็นระบบ เราจะสามารถผลักดันให้การจดสิทธิบัตรของทุกผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก” ศ.ดร.ยศชนัน กล่าว
ด้าน นางศุภจี ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับลูกต่อเพื่อนำกลไกการตลาดมาเชื่อมต่อกับงานวิจัยของ อว. ผ่าน 4 มิติหลัก คือการยกระดับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น, การสร้างระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ (IP Finance), การเปลี่ยนงานวิจัยบนหิ้งสู่สินค้าส่งออก และการพัฒนาระบบข้อมูล (Data) เพื่อผู้ประกอบการ โดยจะทำงานร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และกระทรวงการคลัง เพื่อปลดล็อกให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนำสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินได้จริง สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม