"บุญรวี" ห่วงวิกฤตปากท้องคนไทย เจอค่าไฟแพง งบอาหารกลางวันเด็กน้อย พร้อมจี้รัฐหยุดตัดไฟ

นายบุญรวี ยมจินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทย กล่าวในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับปัญหางบประมาณอาหารกลางวันเด็กและค่าไฟแพงว่า เปิดเผยว่า ขณะนี้ ต้องขอเรียนว่า พี่น้องประชาชนค่อนประเทศกำลังประสบกับความเดือดร้อนอย่างมาก บางครอบครัวไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวสารกรอกหม้อ มีหลายครอบครัวไม่มีเงินซื้อข้าวสารกรอกหม้อ ลูกหลานไปโรงเรียนไม่ได้กินข้าวกลางวันไม่ได้กินข้าวเช้า ไปรอกินข้าวกลางวันที่โรงเรียน ภาพแบบนี้มีให้เห็นบ่อยๆ และนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชน
นายบุญรวี ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็กว่า ในส่วนของงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่อยู่ที่ประมาณ 21–22 บาทต่อมื้อ เด็กได้รับสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ แม้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอดีต แต่ยังไม่เพียงพอ เพราะเงินเฟ้อเงินฝืดข้าวของแพงเด็กกินยังไงมื้อละ 15 - 16 บาทนี่คือความทุกข์ และตรงนี้ เป็นการชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่ลดลงอย่างมาก โดยจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันจากสถาบัน IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 55 จาก 69 ประเทศ อีกนิดก็อันดับบ๊วยแล้ว
"อีกประเด็นสำคัญคือ ปัญหาค่าพลังงานและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก มีหลายครัวเรือนถูกตัดไฟฟ้า ทำให้การดำรงชีวิตลำบาก บางกรณีส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และท้ายที่สุด ได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานเพื่อช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประชาชน และขอให้อย่าตัดไฟฟ้าพี่น้องประชาชน” นายบุญรวี กล่าว