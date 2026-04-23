โอน 30.5 ล้าน ลง 1,936 อบต. สู้ไฟป่า-PM 2.5 ใน 65 จังหวัด เฉลี่ยแห่งละ 5.5 หมื่น เฉพาะ “เชียงใหม่” 71 อบต.

มหาดไทย แจ้งโอนเงิน สู้ไฟป่า-PM 2.5 รวม 30.5 ล้าน งวดที่ 2 ลง 1,936 อบต. ใน 65 จังหวัด เฉลี่ยแห่งละ 5.5 หมื่นบาท หลัง “นายก ฯหนู” ลงพื้นที่ภาคเหนือ เปิดสารพัดมาตรการรับมือ พร้อมให้รายงานภาพรวมของจังหวัด เป็นประจําทุกเดือน เผย เฉพาะภาคเหนือ “เชียงใหม่” มี 71 อบต. ได้รับเงินเฉลี่ย แห่งละ 5.8 หมื่นบาท
วันนี้ (23 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๑๒๔๐ ถึง จังหวัดทุกจังหวัด แจ้งให้ดำเนินการรายงานสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2569 รวมถึงมาตรการรับมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นประจําทุกเดือน
หลังจากเมื่อ 27 ก.พ. ได้เวียนแจ้งไปครั้งหนึ่ง ขอให้รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน จนกว่าจะเสร็จสิ้นสถานการณ์
ล่าสุด 23 เม.ย. ได้เน้นย้ำให้จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว ในภาพรวมของจังหวัด เป็นประจําทุกเดือนตามหนังสือข้างต้น
โดยเฉพาะ มาตรการรับมือ หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว
ซึ่งเน้น ย้ำให้ภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ห้ามปล่อยปละละเลยการแก้ไขปัญหา หากสถานการณ์รุนแรง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการเบ็ดเสร็จ (Single Command)
ให้ใช้ดาวเทียมเฝ้าระวัง ควบคุมไฟป่า และระดมกำลังทรัพยากรสนับสนุนภาคพื้นดินและทางอากาศ การเผาอ้อยต้องเป็นศูนย์ คุมโรงงาน-เกษตรกร ห้ามเผา งดรับซื้อผลผลิตจากการเผา
ให้ดูแลสุขภาพประชาชน กลุ่มเปราะบาง จัดห้องปลอดฝุ่น หน้ากาก และรณรงค์ลดฝุ่น และสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดน ลดการเผาสร้างหมอกควัน
วันเดียวกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) งวดที่ 2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ทราบและถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ สถ. โอนเงินจัดสรรให้ อบต. จำนวน 1,936 แห่ง ใน 65 จังหวัด งวดที่ 2 วงเงิน รวม 30,537,550 บาท
สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ ที่สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง มากกว่าในพื้นที่อื่น เช่น จ.เชียงราย จัดสรรให้ 52 อบต. วงเงิน 1,552,100 บาท จ.เชียงใหม่ จัดสรรให้ 71 อบต. วงเงิน 4,163,450 บาท จ.ตาก จัดสรรให้ 27 อบต. วงเงิน 2,784,650 บาท
จ.แพร่ จัดสรรให้ 37 อบต. วงเงิน 1,807,950 บาท จ.แม่ฮ่องสอน จัดสรรให้ 40 อบต. วงเงิน 4,161,700 บาท จ.ลำปาง จัดสรรให้ 54 อบต. วงเงิน 3,879,600 บาท จ.ลำพูน จัดสรรให้ 12 อบต. วงเงิน 668,350 บาท จ.สุโขทัย จัดสรรให้ 22 อบต. วงเงิน 1,107,500 บาท