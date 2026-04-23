ทูตประจำกต.ต้อนรับ “หวัง อี้” เยือนไทย จ่อถกนายกฯ-เป็นปธ.ร่วมประชุมกลไกหารือรมว.กต.ไทย-จีน ครั้งที่ 3

“เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ“ ให้การต้อนรับ “หวัง อี้” เยือนไทย โดยมีกำหนดเข้าพบหารือ นายกฯ และเป็นปธ.ร่วมประชุมกลไกหารือระหว่างรมว.กต.ไทย-จีน ครั้งที่ 3 เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ
วันที่ (23 เมษายน 2569) เวลา 15.45 น. นายธนพ ปัญญาพัฒนากุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2569 โดยมีนายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับด้วย
สำหรับกำหนดการของนายหวัง อี้ วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. จะเข้าพบหารือกับ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ จากนั้น เวลา 11.00 น. จะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นประธานร่วมในการประชุมกลไกหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย - จีน ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดกระบี่ เพื่อสานต่อพลวัตความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ขยายการค้า การลงทุน และกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาค และระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งสองฝ่ายจะแถลงข่าวร่วมกัน ในเวลาประมาณ 19.00 น.
ด้านนางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยพร้อมให้การต้อนรับ นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งครอบคลุมประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้เดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2569
โดยในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 24 เมษายน 2569) นายหวัง อี้ มีกำหนดการ เข้าร่วมการประชุมกลไกหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย - จีน ครั้งที่ 3 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันติดตามความคืบหน้าความร่วมมือแต่ละสาขา และกำหนดทิศทางความร่วมมือในระยะต่อไป
จากนั้นจะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือถึงภาพรวมความสัมพันธ์ไทย–จีน ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และมีศักยภาพร่วมกัน
นางสาวลลิดา กล่าวว่า การเยือนครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
“รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสานต่อและยกระดับความร่วมมือกับจีนในฐานะหุ้นส่วนสำคัญ โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ การเยือนประเทศไทยของนายหวัง อี้ ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่เดิม และเปิดมิติความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในระยะยาว” นางสาวลลิดา กล่าว