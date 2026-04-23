“หมอวรงค์“ แนะรัฐบาลปัดฝุ่น พ.ร.บ.แบ่งปันผลประโยชน์ข้าว เข้าสภา พร้อมหนุนเต็มที่แม้เป็นฝ่ายค้าน

“หมอวรงค์“ แนะ ”อนุทิน“ เสนอร่าง พ.ร.บ.แบ่งปันผลประโยชน์ข้าวที่เคยทำไว้แล้วเมื่อปี 62 เข้าสภาในนามรัฐบาล แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันอย่างเต็มที่แม้เป็นฝ่ายค้าน
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดี แถลงถึงปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ว่า ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำเป็นปัญหาทุกปี ปีละ 2 รอบ ปัจจุบันเกิดปัญหาช่วงข้าวนาปรัง แน่นอนว่าในช่วงข้าวนาปีโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจะมีปัญหาเช่นเดียวกัน ปัจจุบันเกิดปัญหาข้าวสารแพง แต่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ อีกทั้งราคาข้าวสารที่ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศถูกกว่าข้าวสารที่บริโภคภายในประเทศ ซึ่งกลไกตลาดของประเทศนำราคาข้าวสารที่ส่งออก มากำหนดซื้อราคาข้าวเปลือกจึงทำให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ มิหนำซ้ำเมื่อถึงช่วงที่ข้าวมีจำนวนได้มากก็ถูกกดราคาซ้ำไปอีก
นพ.วรงค์ กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกแบบยั่งยืน คือกระบวนการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว เรื่องนี้ต้องให้เครดิต นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เคยเสนอร่างพระราชบัญญัติแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว เข้าสภาเมื่อวันที่ 18 ก.ย.2562 เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือก
โดยในเนื้อหาประกอบด้วย การกำหนดอัตราส่วนผลตอบแทนระหว่างชาวนา โรงสี และผู้จำหน่ายข้าวสาร รวมถึงกำหนดอัตราผลประโยชน์อื่น เช่นแกลบ รำ ปลายข้าว ข้าวท่อน และข้าวหัก ที่ผ่านมาเป็นผลประโยชน์ตกที่นายทุน แต่วันนี้ต้องแบ่งให้กับชาวนาด้วย พร้อมทัังให้ความคุ้มครองกำไรแก่ชาวนา หากกฎหมายออกใช้จะเป็นครั้งแรกที่กฎหมายจะคุ้มครองชาวนาว่าห่กทำนาจะได้กำไร และเมื่อชาวนาทำนาแล้วจะได้รับเงิน 2 รอบ รอบแรกคือเมื่อข้าวไปถึงโรงสี และมีการเกลี่ยผลประโยชน์จากสิ่งที่ได้นอกเหนือจากข้าวสาร คล้ายกับระบบการซื้อขายอ้อย
ขอให้รัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกมาปัดฝุ่นและนำเสนอใหม่เป็นร่างของรัฐบาล และเร่งนำเรื่องเข้าสู่สภา เพื่อความยั่งยืนและชีวิตที่ดีของชาวนา ยืนยันว่าจะสนับสนุนอย่างเต็มที่กับกฎหมายฉบับนี้