"อนุทิน" เผยถก สมช.นัดแรก เดินหน้ายกเลิก MOU44 ไม่ต้องเจรจาซ้ำ ใช้หลัก UNCLOS ดูแลพื้นที่ทางทะเลแทน

นายกฯ อนุทิน เผยผลประชุม สมช.นัดแรก ไฟเขียวตั้ง "ฐนัตถ์" ผอ.ข่าวกรองฯ นั่งหัวหน้าพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คนใหม่ พร้อมเดินหน้ายกเลิก MOU44 มอบ ก.ต่างประเทศชงเข้า ครม.โดยเร็ว ยันไทยยกเลิกได้ทันทีไม่ต้องเจรจาซ้ำ จ่อใช้หลัก UNCLOS ดูแลพื้นที่ทางทะเลแทน
เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2569 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยใช้เวลาการประชุมนานกว่า 1 ชั่วโมง
จากนั้นเวลา 11.15 น. ภายหลังการประชุม สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมสมช. ได้มีการพิจารณา เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ และเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาใหม่แทนคณะกรรมการที่หมดวาระไป จากการค้นวาระของรัฐบาลชุดที่แล้ว ดังนั้นรัฐบาลจะต้องมีการตั้งผู้แทนเจรจา และกรรมการที่มากำกับดูแลแต่ละด้านของความมั่นคง ซึ่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด
เมื่อถามว่า ตั้ง นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใช่ครับ
ผู้สื่อข่าวถามถึงการยกเลิก MOU 44 จะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้ถือว่าขั้นตอนผ่านที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ จากนั้นกระทรวงการต่างประเทศจะทำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งยังไม่ทราบว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ แต่ก็ต้องโดยเร็ว ซึ่งรัฐบาลนี้ถือว่าเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ได้สัปดาห์แรก และนำเรื่องเข้าผ่านการรับทราบของที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เฉพาะ MOU 44 เท่านั้น
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะใช้สนธิสัญญาทางทะเล ใช่หรือไม่
นายอนุทิน กล่าวว่า "UNCLOS ครับผม" เมื่อถามว่าหลังจากยกเลิก MOU 44 แล้ว การดำเนินการจะเป็นอย่างไรต่อไป นายอนุทินกล่าวว่า ก็เดี๋ยวยกเลิกก่อน เมื่อถามว่า MOU 44 ฝ่ายไทยสามารถที่จะยกเลิกได้ทันทีโดยไม่ต้อง เจรจากับอีกฝ่ายใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ต้องครับ
เมื่อถามว่าในส่วนของ MOU 43 ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าไม่มี เมื่อถามว่า ก็คือคงไว้ก่อนใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ก็เป็นไปตามนั้น เมื่อยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ยังต้องเป็นเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้ก่อน