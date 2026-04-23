"อนุทิน" รับทราบ ตร.จับมือยิง "กมลศักดิ์" ได้แล้ว ปัดตอบปมตัดตอนผู้บงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ รับทราบตำรวจจับมือยิง สส.กมลศักดิ์ แล้ว โดย ผบ.ตร.ได้รายงานทันที ไม่ตอบ หลังสื่อจี้ถาม หวั่น ถูกตัดตอนสาวไม่ถึงผู้สั่งการ

วันนี้ (23 เม.ย. 69) เวลา 11.11 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่า ได้รับทราบรายงานแล้ว ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาครบทั้ง 5 คนแล้ว โดยเมื่อวานนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ได้รายงานทันที

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลเรื่องการตัดตอน และจะขยายผลไปไม่ถึงผู้สั่งการนั้น นายกรัฐมนตรี ไม่ตอบคำถาม ก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที