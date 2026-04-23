“จูรี” ฉะกรมบัญชีกลางยื้อเงินซ่อมบ้านน้ำท่วมพันล้าน ปล่อยชาวบ้านรอใจจะขาด จวกเยียวยายากเหมือนเสือกินเต่า

สส.สงขลา ปชป.ฉะกรมบัญชีกลางดึงงบพันล้าน ปล่อยชาวบ้านรอเงินซ่อมบ้านน้ำท่วมจนใจจะขาด เผยแสนครัวเรือนยังเคว้ง เปรียบเยียวยายากเหมือน “เสือกินเต่า”
วันที่ 23 เม.ย.นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ หารือสภาฯ จี้กรมบัญชีกลางเร่งอนุมัติงบเงินทดลองราชการเพิ่มเติมกว่า 1,089 ล้านบาท หลังค้างเติ่งมานาน ทำชาวบ้านสงขลานับแสนครัวเรือนยังไม่ได้เงินซ่อมแซมบ้านจากเหตุอุทกภัย ลั่นหากยังล่าช้าผู้มีอำนาจอาจใจลอยแต่ชาวบ้านจะใจขาดตายก่อน
นายจูรี สส.สงขลา นำความอัดอั้นตันใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาเข้าหารือผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งตรงถึงกรมบัญชีกลาง กรณีความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
นายจูรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสงขลาได้ทำเรื่องเสนอไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อขอขยายวงเงินทดลองราชการเพิ่มเติมจำนวน 1,089 ล้านบาท สำหรับนำมาจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย แต่ปัจจุบันเงินจำนวนดังกล่าวกลับยังค้างอยู่ที่กรมบัญชีกลางโดยไม่มีความคืบหน้า ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าต้องรอไปอีกนานแค่ไหน หรือต้องรอให้น้ำท่วมรอบใหม่มาก่อนถึงจะโอนงบรวบยอดมาให้
นายจูรี ระบุว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมเป็นต้นมา มีชาวบ้านได้รับเงินเยียวยาไปเพียงประมาณ 16,000 ครัวเรือนเท่านั้น ในขณะที่ยังมีผู้เดือดร้อนอีกกว่า 100,000 ครัวเรือน ที่ยังเฝ้ารอด้วยความหวัง ซึ่งหากกรมบัญชีกลางอนุมัติงบพันกว่าล้านก้อนนี้ทันที จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้านได้เพิ่มขึ้นอีกถึง 67,000 ครัวเรือน
นายจูรีได้ใช้สำนวนภาษาใต้เปรียบเทียบถึงความยากลำบากในการรอคอยเงินเยียวยาครั้งนี้ว่า “ปล้ำกันเหมือนเสือกินเต่า” (หมายถึง พยายามอย่างยากลำบากแต่ไม่ได้ผลลัพธ์โดยง่าย) พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องด่วนธรรมดา แต่เป็นเรื่อง “ด่วนที่สุด”
“ผมขอฝากท่านประธานช่วยเร่งรัดไปยังกรมบัญชีกลางให้พิจารณาอนุมัติเงินก้อนนี้โดยเร็ววัน เพราะผู้มีอำนาจถ้าเกิดใจลอย ชาวบ้านที่คอยเขาใจจะขาด ความรู้สึกของคนที่ได้แล้วกับอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้มันต่างกันมาก อย่าปล่อยให้เขาต้องรอท่ามกลางซากบ้านที่ยังซ่อมไม่ได้แบบนี้เลยครับ” นายจูรี กล่าวทิ้งท้าย