xs
xsm
sm
md
lg

สธ. ชื่นชม “นครปฐม” ขับเคลื่อนลดการคลอดก่อนกำหนดผ่านกลไกจังหวัด อำเภอ และ สถานบริการ เพื่อสร้างคุณภาพเด็กไทยในอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมจังหวัดนครปฐม เดินหน้ามาตรการเชิงรุกแก้ปัญหาการคลอดก่อนกำหนดให้ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 8 ภายในปี 2570 โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกระดับจังหวัดและอำเภอ ควบคู่การพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาล เพื่อค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ให้ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพโดยเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด พร้อมติดตามเยี่ยมบ้านและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามความจำเป็น

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การคลอดก่อนกำหนด (ก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์) เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงตั้งเป้าหมายลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดให้เหลือน้อยกว่า ร้อยละ 8 ในปี 2570 เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภ์โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยฯ นำร่อง 25 จังหวัด ภายใต้ 3 มาตรการสำคัญ คือ 1) สร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนดและสัญญาณเตือนให้แก่หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 2) ยกระดับให้ความรู้ผ่านโรงเรียนพ่อแม่ 3) ยกระดับฝากครรภ์คุณภาพด้วยการคัดกรอง 5 โรคเสี่ยง ได้แก่ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ โรคความดันโลหิตสูงและครรภ์เป็นพิษ โลหิตจาง โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและช่องคลอด รวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปากขณะตั้งครรภ์

นายแพทย์ธราธิป โคละทัต ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยฯ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการลดภาวะคลอดก่อนกำหนดมีการร่วมวางแผนและบูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงทั้งระบบ ผ่านมาตรการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ การให้ความรู้เรื่องสัญญาณเตือน และการคัดกรอง 5 โรคเสี่ยงสำคัญ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาล (Hospital-based) โดยใช้แนวคิดบูรณาการระหว่างชุมชน (Community-based) และสถานบริการสุขภาพ เพื่อเชื่อมการดูแลแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงการคลอดก่อนกำหนดอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ของประเทศ

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและชื่นชมการดำเนินงานเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของจังหวัดนครปฐม ที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กทั้งระบบ เพราะการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดไม่ใช่หน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น แต่ต้องอาศัยพลังของชุมชน พร้อมเน้นย้ำว่า การรู้เร็ว ฝากครรภ์เร็ว และคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรก จะช่วยลดโอกาสการคลอดก่อนกำหนดและเพิ่มโอกาสให้เด็กเกิดมาแข็งแรง

​นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้ทารกแข็งแรง ปลอดภัย ถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญ จังหวัดนครปฐมมีการดำเนินงานเพื่อลดการคลอดก่อนกำหนด ตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบันพบว่าอัตราการคลอดก่อนกำหนดอยู่ที่ร้อยละ 11.26 ซึ่งยังสูงกว่าค่าเป้าหมาย จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อติดตามการดำเนินงาน และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก ช่วยค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ให้ได้รับการฝากครรภ์เร็ว ติดตามเยี่ยมบ้านและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามความจำเป็น โดยมี 3 อำเภอนำร่อง ได้แก่ อำเภอดอนตูม อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล








สธ. ชื่นชม "นครปฐม" ขับเคลื่อนลดการคลอดก่อนกำหนดผ่านกลไกจังหวัด อำเภอ และ สถานบริการ เพื่อสร้างคุณภาพเด็กไทยในอนาคต
สธ. ชื่นชม “นครปฐม” ขับเคลื่อนลดการคลอดก่อนกำหนดผ่านกลไกจังหวัด อำเภอ และ สถานบริการ เพื่อสร้างคุณภาพเด็กไทยในอนาคต
สธ. ชื่นชม “นครปฐม” ขับเคลื่อนลดการคลอดก่อนกำหนดผ่านกลไกจังหวัด อำเภอ และ สถานบริการ เพื่อสร้างคุณภาพเด็กไทยในอนาคต
สธ. ชื่นชม “นครปฐม” ขับเคลื่อนลดการคลอดก่อนกำหนดผ่านกลไกจังหวัด อำเภอ และ สถานบริการ เพื่อสร้างคุณภาพเด็กไทยในอนาคต
สธ. ชื่นชม “นครปฐม” ขับเคลื่อนลดการคลอดก่อนกำหนดผ่านกลไกจังหวัด อำเภอ และ สถานบริการ เพื่อสร้างคุณภาพเด็กไทยในอนาคต