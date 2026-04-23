"ภรดร" แย้ม "ไทยช่วยไทย พลัส" รัฐจ่าย 60:40 พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านรอ “เอกนิติ” แจง ยันไม่ถังแตก

"ภรดร" แย้ม "ไทยช่วยไทย พลัส" รัฐจ่าย 60% ประขาชนจ่าย 40% รอ “เอกนิติ” แจงออก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านเข้า ครม.วันไหน ย้ำรัฐไม่ถังแตก เตรียมเสริมสภาพคล่องด้วย พ.ร.บ.โอนงบฯ เร็วๆ นี้
วันนี้(23 เม.ย.) เมื่อเวลา 08:45 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายไทยช่วยไทย พลัส หรือนโยบายคนละครึ่ง พลัส ว่าจะมีการจ่ายให้ประชนชนในอัตรา 60:40 (รัฐบาลจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40%) ว่ารัฐจะจ่ายเงินให้ประชาชนก้อนเดียว หรือทยอยจ่าย 4 เดือน นายภราดร กล่าวว่า ยังอยู่ในขั้นตอน สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการนั้น อยู่ในเกณฑ์เดิมคือต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนจำนวนผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องดูว่ารัฐบาลมีงบประมาณจ่ายเท่าใด หากจ่าย 20-30 ล้านคนต้องมีเงินเท่าใด ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่มีจำนวน 13.4 ล้านคน ว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ที่จะมาทำนโยบายไทยช่วยไทย พลัส
เมื่อถามว่า จะนำเงินส่วนใดมาบริหารจัดการโครงการดังกล่าว นายภราดร ระบุว่า เป็นไปได้ทั้งหมด โดยแหล่งเงินที่ใช้ได้คือ งบกลาง ปี 2569 และ พ.ร.บ.โอนงบประมาณราบจ่ายประจำปี 2569 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยมีจำนวนเงินมากอยู่พอสมควร
เมื่อถามว่าการประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ระหว่าง 4 หน่วยงาน (สงป. กค. สศช. ธปท.) วานนี้ ได้พูดคุยถึง พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาทหรือไม่ นายภราดร ระบุว่า ไม่ได้มีการพูดคุย แต่เป็นแผนการทำงานระยะกลางที่นำเสนอภาพรวมทางเศรษฐกิจ
ส่วนที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า จะมีการออก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท แล้วจะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เมื่อไหร่นั้น นายภราดร ขอให้ไปถามนายเอกนิติ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดเรื่องดังกล่าว
ส่วนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันจันทร์ที่ 27 เมษายนนี้ จะมีวาระอะไรนั้น นายภราดร กล่าวว่า ยังไม่เห็นวาระการประชุม ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการนัดหมายประชุมอย่างเป็นทางการ
เมื่อถามย้ำว่ารัฐบาลยังอยู่ในสภาวะใช้จ่ายได้ปกติ ไม่ถังแตกใช่หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ยังมีอยู่ เช่น งบกลาง 20,000 ล้านบาท รวมถึง กำลังจะออก พ.ร.บ.โอนงบฯ
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิเสธที่จะพูดในรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย พลัส ที่วางสัดส่วนการจ่าย 60:40 จะให้กี่เดือนนั้นว่า เรื่องนี้ต้องให้ผู้รับผิดชอบ พูดทีเดียว เพราะได้มอบหมายงานไปแล้ว