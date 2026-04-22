เปิดยอด "รถพุ่มพ่วง" ทั่วประเทศ มากกว่า 3 หมื่นคัน "ปค." สั่งเพิ่มตรวจ "เส้นทางยอดนิยม!" จ่อรับร่วมขายธงฟ้า แค่! 3.8 พันคัน

มหาดไทย เปิดตัวเลข "รถพุ่มพ่วง" ทั่วประเทศ ทุกรูปแบบ มากกว่า 3 หมื่นคัน เฉพาะมอไซค์/สามล้อพ่วงข้าง มากกว่า 2.2 หมื่นคัน หลังรับรายงาน "ปค." สั่งเพิ่ม "ตรวจสอบเส้นทางวิ่ง" อําเภอละ 10 เส้นทาง ที่วิ่งให้บริการอยู่เป็นประจํา สนองนโยบายบูรณาการจัดทำข้อมูลชุดเดียวกัน กับ "พาณิชย์-ขนส่ง" หลังพบสารพัดหน่วยงานซ้ำซ้อน จ่อเปิดรับ“รถพุ่มพวง” ร่วมโครงการฯ แค่ 3,800 คัน
วันนี้ (22 เม.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นั่งเป็นประธานฯ
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้รายงานผลการสำรวจ “รถพุ่มพวง”ข้อมูลตลาดนัดและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝ่ายปกครองใน 878 อำเภอ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ 17 เม.ย. ได้วิทยุด่วน ให้ ปลัดจังหวัด เร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
รายงานพบว่า มีรถพุ่มพวงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง สามล้อพ่วงข้าง 22,302 คัน และ รถยนต์ 10,377 คัน
ข้อมูลตลาดนัดและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป
ประกอบด้วย ตลาดเอกชน 3,303 แห่ง ตลาดอปท. 1,383 แห่ง ตลาดวิสาหกิจ 247 แห่ง ตลาดนัดทั่วประเทศ 9,948 แห่ง และร้านค้าสวัสดิการชุมชน 24,516 แห่ง
ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับอำเภอ พบเป็นสินค้าบริโภค 69,376 รายการ สินค้าอุปโภคโภค 52,703 แห่ง และสินค้าโอทอป 47,686 รายการ
วันเดียวกัน อธิบดีกรมการปกครอง มีโทรสารด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๔/ว ๑๑๗๘๘ ถึง ปลัดจังหวัด ทุกจังหวัด
ระบุว่า ตามที่ กรมการปกครอง มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๑๑๓๐๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ แจ้งว่า รัฐบาลได้มีนโยบายสําคัญในการมุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก และมุ่งจัดทํามาตรการ ในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างความสงบสุขให้คนไทยทุกคน
และกรมการปกครองได้ประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อจัดเตรียมมาตรการต่าง ๆ สําหรับขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ รวมทั้งได้มีการสั่งการให้อําเภอสํารวจข้อมูลด้านการพาณิชยกรรมในพื้นที่ไปแล้ว นั้น ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ปลัดจังหวัดแจ้ง นายอําเภอพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ให้อําเภอทุกอําเภอ "ตรวจสอบเส้นทางการให้บริการของรถพุ่มพวง" ที่มีการวิ่งให้บริการ อยู่เป็นประจําในปัจจุบันและรายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่
โดยในเบื้องต้นระยะแรก กําหนดอําเภอละ 10 เส้นทาง เน้นเส้นทางที่มีประชาชนผู้ใช้บริการจับจ่ายใช้สอย เป็นจํานวนมาก และครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง แบ่งออกเป็น รถยนต์ จำนวน 5 เส้นทาง และ รถจักรยานยนต์/สามล้อพ่วงข้าง จํานวน 5 เส้นทาง
2. เน้นย้ำให้มีการบูรณาการข้อมูลในระดับพื้นที่ โดยให้จังหวัดและอําเภอประสานการดําเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสํานักงานพาณิชย์จังหวัด และสํานักงานขนส่งจังหวัด
เพื่อให้ข้อมูล ที่จัดทําขึ้นเป็น ข้อมูลชุดเดียวกัน (Single Data Set) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ก่อนรายงานให้กรมการปกครอง ทราบ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น.
สำหรับการสำรวจ "รถพุ่มพวง" เป็น นโยบายเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “เยียวยาลดค่าครองชีพประชาชน” ผ่านการจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในโครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด”
ซึ่งจำหน่ายต่ำกว่าท้องตลาดเฉลี่ยร้อยละ 30–60 ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า 200 รายการ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันปาล์ม และน้ำตาลทราย ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
สำหรับพื้นที่ห่างไกลหรือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดนัดหรือร้านค้าธงฟ้าได้ ที่ กำหนดแนวทางกระจายสินค้าในรูปแบบ “ตลาดเคลื่อนที่” และ “รถพุ่มพวง” เพื่อให้ประชาชนทุกชุมชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึง
เบื้องต้น จะเปิดรับผู้ประกอบการ “รถพุ่มพวง” เพิ่มเติม ตั้งเป้าหมาย 3,800 คัน.