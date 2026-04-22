“นิติพล” ยันลาออกพรรคส้มแต่อุดมการณ์คงเดิม ขอบคุณมอบโอกาส ย้ำเส้นทางการเมืองยังไม่จบ

“นิติพล” ยืนยัน แม้ลาออก ปชน.แต่อุดมการณ์ยังคงเดิม ขอบคุณมอบโอกาสทำงานในเส้นทางการเมือง รับตัดสินใจยากสุดในชีวิต ย้ำ เส้นทางนี้ยังไม่จบ
วันนี้ (22 เม.ย.) นายนิติพล ผิวเหมาะ อดีต สส พรรคประชาชน กล่าวว่า แม้วันนี้ตนได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้ว แต่ยืนยันยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยและหวังสร้างการเมืองใหม่ที่เป็นการเมืองแห่งความหวังสำหรับพี่น้องประชาชนเหมือนในวันแรกที่เริ่มต้นเดินทางในนามพรรคอนาคตใหม่ ต่อเนื่องมายังพรรคก้าวไกล จนถึงพรรคประชาชน ตนยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ตนขอขอบคุณพี่น้องประชาชน พี่น้อง เพื่อนๆ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในพรรค วันนี้พวกเราเดินทางมาไกลและเติบโตขึ้นมาก เช่นเดียวกับตัวผมที่ได้รับโอกาสจากพรรคในการทำงานการเมืองที่อยากเห็นจนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายๆ ด้าน
“ผมได้รับความวางใจจากพรรคให้เป็นผู้สมัคร สส.สัดส่วนสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งภาคเหนือตอนบนสมัยพรรคก้าวไกล และเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จากพรรคประชาชน มีโอกาสร่วมผลักดันกฎหมายสุราก้าวหน้า สมรสเท่าเทียม ชาติพันธุ์ แต่ที่น่าเสียดายมาก คือ การกระจายอำนาจที่ไม่สำเร็จ เพราะผมอยากให้ภาคเหนือและ จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดเมืองนอนเติบโตได้ด้วยตัวเองด้วยทรัพยากรและศักยภาพสูงสุด แม้จะไม่สำเร็จแต่ก็สามารถปักธงความคิดได้อย่างกว้างขวาง เป็นเรื่องที่ผมจะผลักดันต่อไป” นายนิติพล กล่าว
ในด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์ นายนิติพล กล่าวว่า ตน และเพื่อนๆ ได้ร่วมกันผลักดันกฎหมายสำคัญหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็น ร่างกฎหมาย PRTR รวมถึงร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่ยังค้างอยู่ในสภาขณะนี้ ผมหวังอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะดันต่อเพื่อให้การแก้ปัญหา PM 2.5 สำเร็จโดยเร็ว ในส่วนของสวัสดิภาพสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการนำช้างไทยกลับบ้าน การแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนคนกับช้าง รวมถึงสวัสดิภาพของสัตว์จร หลายเรื่องมีความคืบหน้าไปมาก แต่ยังไม่ลุล่วง
“แม้วันนี้ผมจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค หรืออาจถูกตัดสิทธิทางการเมืองจากกรณี 44 สส. ร่วมกับเพื่อนๆ จากคดีการเมือง แต่การเดินทางในเส้นทางการเมืองของผมยังไม่จบเท่านี้แน่ ในเส้นทางหลังจากนี้สิ่งใดที่เคยทำค้างไว้จะทำต่อ ไม่ว่าจะเป็นในบทบาทหน้าที่ใดผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไปสู่เป้าหมายเหมือนในวันแรกที่ตั้งใจและเลือกเดินในเส้นทางสายนี้ครับ”