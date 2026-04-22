กรมศิลปากร ชี้ ไม่เกิน 2 ปี คืนสภาพปราสาทตาควาย จ่อสำรวจโบราณสถานชายแดนกันเป็นแหล่งท่องเที่ยว

“กรมศิลปากร” ยัน ไม่เกิน 2 ปี เนรมิตปราสาทตาควาย กลับมาเหมือนเดิม เริ่มบูรณะงบฯ 70 เผย มีแผนเข้าสำรวจปราสาท-โบราณสถาน ชายแดนกว่า 30 แห่ง เพื่อขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานไทย และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
วันนี้ (22 เม.ย.) พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม และ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนผู้กล้า และกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ อนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย ปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้กล่าวถึงการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานปราสาทตาควาย โดยขณะนี้ได้เสนอของบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดเริ่มดำเนินการสำรวจในปีงบประมาณ 2570 คาดว่า การบูรณะปราสาทตาควายจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางสำรวจโบราณสถานของไทยตามแนวชายแดน ซึ่งมีมากกว่า 30 แห่ง เพื่อผลักดันการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของไทยต่อไปอีกด้วย และจะเปิดเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต